Le anticipazioni de Il Segreto dal 31 ottobre al 6 novembre 2020 ci svelano che la notizia dell’imminente arrivo della madre di Pablo finirà per creare molta apprensione. Il timore che il giovane possa decidere di lasciare la Villa per seguire la madre spinge Carolina ad insistere per conoscerla meglio.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 31 ottobre al 6 novembre 2020

Quando Pablo comunica a Don Ignacio che sua madre si trova a Puente Viejo e che ha deciso di organizzare una merenda alla Villa per far conoscere alla sua famiglia la donna, Maria Jesùs, Don Ignacio non si oppone. Durante l’incontro in casa Solozabal però il clima si mantiene molto teso. Dopo che la madre di Pablo è stata accolta con grande freddezza da tutti Don Ignacio la affronta in privato per cercare di scoprire i veri motivi che l’hanno condotta la: l’uomo non è affatto convinto che l’interesse di Maria Jesùs per Pablo non nasca dalla speranza di poter ottenere qualcosa in cambio.

Don Ignacio ha anche altro a cui pensare: dopo aver appreso che Rosa è incinta riunisce lei e Marta per imporre la sua autorità e fare in modo che la storia tra i due amanti finisca immediatamente e Rosa e Adolfo si sposino al più presto. Nonostante che Adolfo abbia ormai saputo che Rosa aspetta un figlio non sembra però affatto intenzionato ad interrompere la sua storia d’amore con Marta. Alla ragazza non resta che partire per Bilbao, per tentare di porre fine alla loro tresca, lasciando a Manuela il compito di spiegare a tutti i motivi della sua scelta.

Matias e Marcela sembrano avviarsi verso un periodo felice, anche se a turbare la serenità del ragazzo vi è l’apprensione per Raimundo che da troppo tempo ormai non da più notizie di se. Juan Montalvo intanto, dopo la sparatoria alla bisca, viene arrestato di nuovo per omicidio.

In città torna Alberto Santos, il giornalista di Bilbao, con delle prove che sembrano inchiodare Don Ignacio ed Urrutia per l’incidente. Si infittisce intanto il mistero su cosa abbia fatto Tiburcio nei giorni in cui si è assentato da Puente Viejo.

Spoiler Il Segreto: Isabel sospetta di Francisca

Isabel è sempre più convinta che donna Francisca le nasconda qualcosa e per scoprire di che si tratta si intrufola nel padiglione in cerca di indizi. Trova però Francisca ad attenderla. Parlando tra loro le due donne si rendono conto che dietro quanto accaduto ed ai fatti che le hanno condotte a dubitare una dell’altra si nasconda in realtà Eulalia Castro. Una volta individuato il nemico comune le due donne si alleano per combatterlo unite. Donna Francisca ha anche in mente un piano per sbarazzarsi di Eulalia, ma Isabel non è d’accordo.

Per sapere se Donna Francisca finirà per avere la meglio e convincere Isabel a seguire il suo piano bisognerà attendere ancora qualche giorno.