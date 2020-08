Le anticipazioni de Il Segreto dal 30 agosto al 5 settembre 2020 ci svelano una notizia che certamente farà piacere ai tantissimi fans della soap spagnola: dopo lo stop estivo tornano sugli schermi di Canale 5 i nuovi episodi.

Avevamo lasciato Marta combattuta tra il sentimento che prova per Adolfo e la consapevolezza che seguendo il suo cuore avrebbe inflitto un dolore tremendo alla sorella. L’affetto che prova per Rosa ha avuto la meglio ed ora Marta si prepara a fare da damigella d’onore al matrimonio tra Rosa ed Adolfo.

La tensione appare sempre più difficile da controllare e, dopo un incontro con i due futuri sposi, Marta reagisce in malo modo ad una domanda del padre.

Manuela è preoccupata per le uscite insolite di Carolina. Dopo aver chiesto alla ragazza una spiegazione senza ricevere risposta la mette in punizione impedendole di lasciare la villa. Poco dopo insospettita dagli strani atteggiamenti, Manuela segue Carolina e la sorprende in soffitta con Pablo. Tuttavia la donna si impegna a mantenere il loro segreto e a non farne parola con don Ignacio.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 30 agosto al 5 settembre 2020

Onesimo, dopo il suo rientro a Puente Viejo dalla Germania, appare preoccupato dalla presenza di alcuni uomini tedeschi nel quartiere e rivela ai suoi familiari i particolari del suo soggiorno. In Onesimo si fa sempre più viva la convinzione che per sfuggire a Gunther ha un solo modo: quello di fingersi morto. Con il contributo del Sindaco, del Capitano e dei suoi compaesani riesce a portare a termine il suo piano.

Raimundo scopre che Isabel ha da poco acquistato gran parte dei terreni appartenuti a Francisca. La notizia fa nascere in lui molti dubbi e, spinto dalla curiosità, si reca a La Habana per chiedere alla marchesa il motivo di questo suo comportamento. La donna si mostra stizzita, ma Raimundo è determinato a scoprire la verità soprattutto dopo che per strada ha incontrato Antonita con un enorme cesto pieno dei fiori preferiti da Francisca. Sembra però che la presenza della donna a Puente Viejo sia ad un passo dal venire scoperta: Raimundo riceve infatti una misteriosa telefonata e si mette sulle sue tracce.

Anche Inigo è ad un passo dallo scoprire la presenza di Francisca alla villa e solo la prontezza di riflessi di Antonita, che lo blocca prima di giungere in giardino, riesce a mantenerla segreta.

Il capitano Huertas si reca sovente alla villa, tanto che Francisca ed Antonita sembrano sempre più convinte che l’uomo si sia innamorato di Isabel e la stia corteggiando.

La tensione alla miniera è ancora alta, anche se Matias sembra adesso poco propenso a voler portare avanti i progetti terroristici ideati da Damian ed Alicia. Il marito di Marcela si oppone infatti all’idea di Damian di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro destinato alle banche. Dopo le ripetute opposizioni di Matias ai loro progetti sovversivi, Damian ed Alicia iniziano ad incontrarsi senza di lui e durante uno di questi incontri metteranno a punto il loro piano: rapire don Ignacio.

Spoiler Il Segreto: fidanzamento ufficiale tra Adolfo e Rosa

La vicenda sentimentale tra Adolfo e Rosa è senza dubbio l’evento trainante di questa settimana. Nelle prossime puntate assisteremo al ricevimento ufficiale, con Isabel intenzionata a mettere in difficoltà don Ignacio ed il futuro sposo che non perderà occasione per tormentare Marta.

Nonostante questo il ricevimento si svolge senza imprevisti, anche se l’atteggiamento di Adolfo finisce per creare uno stato di ansia in Rosa e per spingere don Ignacio a chiedergli conferma dei suoi sentimenti per la figlia.

Le nostre news su El Secreto de Puente Viejo per il momento terminano qui.