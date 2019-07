Eccoci con le consuete anticipazioni della soap opera iberica Il Segreto. Nella settimana che va dal 29 luglio al 2 agosto vedremo Elsa legare sempre di più con Alvaro, ma nel suo cuore ci sarà sempre Isaac. I due ‘colleghi’ decideranno di restare a Puente Viejo ma dovranno fare i conti con la maligna Antolina. Intanto, Julieta prenderà una decisione importantissima. Leggiamo subito le trame della prossima settimana.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina semina zizzania per Puente Viejo

Alvaro, dopo aver deciso di rimanere a Puente Viejo e di accettare la proposta di Carmelo, inizierà a rimborsarsi le maniche. Con l’aiuto di Elsa riuscirà a mettere a posto lo ‘sfortunato’ dispensario. La Laguna, infatti, racconterà al suo nuovo amico che quel dispensario ha portato sfortuna a tutti i vecchi dottori prima di lui in quanto hanno avuto una vita infelice. Isaac, intanto, continuerà a mostrarsi infastidito e geloso dell’unione creatasi tra la sua ex e Alvaro.

Tutto ciò imbufalirà Antolina la quale non sopporterà la presenza di Alvaro e cercherà di seminare zizzania per le vie di Puente Viejo. Peccato che i suoi tentativi di screditare il nuovo dottore saranno del tutto vani.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 2 agosto

Durante la settimana, vedremo Don Berengario essere molto turbato in quanto dovrà fare i conti con la sua coscienza. L’aver ucciso un uomo, seppur per legittima difesa, non andrà giù al povero prelato il quale sarà tentato di fare qualcosa per porre fine alla sua sofferenza.

Carmelo, preoccupato, inizierà a sospettare che prima o poi il religioso si costituirà alla Guardia Civile. Infatti sarà proprio così. Julieta e Don Berengario saranno invitati dalla Guardia Civile a ricostruire l’intera vicenda davanti a un giudice. Come andrà a finire?

Nel frattempo, alla Casona si respirerà un’aria molto tesa per via del nuovo arrivato. Infatti, Roberto, continuerà a non piacere a Donna Francisca la quale avrà timore che l’uomo le porterà via Maria.