Le anticipazioni de Il Segreto dal 27 settembre al 3 ottobre 2020 ci svelano che ci saranno nuovi problemi per i lavoratori della miniera. Dopo che Tomas, messi da parte i dissapori, deciderà di assumere Alicia come contabile infatti, verrà a sapere da Inigo che c’è un’altra miniera di ferro pronta ad offrire la propria produzione a Don Ignacio ad un prezzo molto inferiore.

Tomas chiederà al fratello di tornare a gestire la miniera, e sarà proprio Adolfo ad avere un’ottima idea per battere la concorrenza. L’aumento della produzione richiede però un grande sacrificio a tutti i dipendenti e ben presto Damian andrà a protestare con Urrutia per i nuovi turni di lavoro massacranti.

L’assunzione di Alicia negli uffici della miniera porta Matias a chiedersi cosa abbia in mente la donna. Parlando con lei le chiederà perché sia voluta andare a lavorare proprio lì.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 27 settembre al 3 ottobre 2020

Adolfo metterà alle strette Marta, ma la ragazza non si lascerà intimidire dalle sue provocazioni. Arriverà anzi a minacciarlo di usare i suoi poteri di consigliera per far sanzionare la miniera.

Sulla piazza centrale di Puente Viejo avrà luogo un banchetto, organizzato da Gitanillo e Chicuelo, i toreri ospiti della locanda di Marcela e Matias. I due vogliono così ringraziare tutti gli abitanti per l’accoglienza che hanno ricevuto in paese.

Rosa, assalita dalla gelosia nei confronti della sorella, accuserà Marta di aver causato il licenziamento di Adolfo, per poi arrivare ad aggredirla. In realtà la poveretta sta facendo di tutto per evitare il ragazzo, che invece continua a farle delle avances ed a cercare di sedurla.

Don Ignacio intanto convoca Mauricio, Don Filiberto ed il Capitano Huertas per informarli che Pablo è suo figlio. Il giovane però sembra non riuscire a darsi pace da quanto ha appena scoperto, ovvero che Carolina, la donna che ama, è in realtà sua sorella.

Spoiler Il Segreto: il ritorno di Isabel

Isabel al suo rientro a Puente Viejo verrà immediatamente informata da Antonita di quanto accaduto durante la sua assenza. Verrà così a sapere che Adolfo e Tomas hanno scoperto la presenza di Donna Francisca nel padiglione e del malore avuto da quest’ultima.

Inigo scoprirà per caso che Isabel è di nuovo in città e, recatosi alla villa per poterla salutare, verrà invece accolto piuttosto freddamente. Più tardi Isabel e l’uomo avranno un chiarimento sulla natura della loro relazione.

Manuela non sa più come poter fare per liberarsi dei cugini Miranar, che propongono a tutti i clienti del superemporio la loro nuova pasta dentifricia. In suo soccorso arriverà Mauricio.

Più tardi il sindaco di Puente Viejo avrà modo di venire a conoscenza di un dolce segreto: Marcela aspetta un figlio. Mauricio si congratulerà con lei, ma resterà stupito nel vederla scoppiare in lacrime disperata.

Cosa preoccupa la moglie di Matias, impedendole di vivere serenamente questo momento? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora una settimana. Le nostre news per ora terminano qui. Nell’attesa di conoscere i nuovi eventi potrete seguire tutte le repliche streaming delle puntate trasmesse da Canale 5 seguendo questo link.