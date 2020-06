Le anticipazioni de Il Segreto dal 27 giugno al 3 luglio 2020 ci svelano che continueremo a rivivere tutta l’emozione della prima stagione della soap spagnola, quella in cui Pepa e Tristan hanno conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

I motivi che sono alla base di questa scelta fatta dalla rete ammiraglia Mediaset sembrano essere legati alla possibilità di poter proporre al pubblico le puntate inedite Il Segreto anche nella prossima stagione televisiva. Come tutti sappiamo infatti, le vicende di Puente Viejo sono ormai terminate nella penisola iberica da alcune settimane e, senza questa decisione, anche i telespettatori italiani avrebbero assistito alle ultime puntate de Il Segreto già a fine anno.

Con la replica della prima edizione invece i protagonisti della celebre soap ci terranno compagnia per tutta la stagione 2020/2021. Per i mesi estivi dovremmo però accontentarci delle repliche, anche se le vicende che hanno animato la prima edizione sono state talmente apprezzate che poterle rivedere sarà senza dubbio piacevole. Vediamo allora cosa ci ripropone la soap nelle repliche previste per la settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2020.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate in replica dal 27 giugno al 3 luglio 2020

Il ritorno di Carlos Castro getta ancora una volta scompiglio nella vita di Pepa. La giovane levatrice, che ormai lo credeva morto in un incendio con la moglie, si ritrova davanti il suo ex padrone ed amante, nonché il padre di suo figlio. Pepa non ha dubbi che Martin, il bambino di Tristan ed Angustias Hernardo, sia in realtà il neonato che le era stato sottratto tanti anni prima proprio da Carlos, per sostituirlo con il figlio nato morto alla moglie.

Mentre Pepa si interroga sulle circostanze che possono aver condotto suo figlio Martin in casa di Angustias e Tristan, lo strano comportamento della donna inizia a trovare una spiegazione. Si viene infatti a sapere che, poco prima di sposare il figlio di Donna Francisca, lei stava per entrare in convento e che aveva già sofferto di squilibri mentali.

Spoiler Il Segreto: Angustias rapisce Martin

Gli squilibri mentali della Hernardo hanno dato vita a qualcosa di molto più grave di piccole stranezze nel suo comportamento. Si scopre infatti che la donna, trasferitasi a casa di Carlos ed Elvira, non ha esitato a dare alla fiamme l’abitazione mentre i due dormivano per rapire Martin.

Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove news sulle trame delle repliche della prima serie che rivedremo sugli schermi di Canale 5. Nell’attesa potete trovare tutte le puntate in streaming degli episodi che ruotano intorno a Puente Viejo.