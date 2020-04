Le anticipazioni della soap spagnola Il Segreto dal 27 aprile al 2 maggio 2020 ci svelano che Matias è profondamente cambiato. Dopo aver superato la sorpresa iniziale l’uomo comincia a fidarsi di Alicia ed insieme si danno da fare per garantire agli operai della miniera una sicurezza maggiore sul luogo di lavoro. Le preoccupazioni riguardanti la sicurezza nella miniera interessano anche Mauricio, il quale cerca di parlarne anche con Matias ricevendo però una risposta maleducata. Purtroppo però le loro richieste rimangono inascoltate da Isabel e neppure Adolfo riesce a far cambiare idea alla Marchesa.

Anticipazioni Il Segreto, trama puntate dal 27 aprile al 2 maggio 2020

Marcela non sa proprio più come comportarsi con Matias, mentre Tomas, pur se con profondo dolore, decide di allontanarsi dalla donna che ama e lasciarla libera di vivere la sua vita con il marito. Anche Isabel sembra convinta che la miglior cosa da fare per Tomas sia allontanarsi dalla bella locandiera. Il sentimento che lui prova gli rende però difficile seguire il consiglio della Marchesa. Il cambiamento di Matias risulta però incomprensibile a Marcela, che invece continua a pensare sempre a Tomas.

Matias sembra sempre più impegnato a complottare con i minatori, aiutandoli ad organizzare anche uno sciopero ad oltranza se le loro richieste non verranno ascoltate, e Marcela capisce che per il marito la lotta dei minatori è molto più importante della loro relazione.

La notizia di un possibile sciopero giunge anche ad Isabel. Sono Tomas e Adolfo ad informare la madre, che decide quindi di incaricare Maqueda di trattare con Matias per scongiurare la rivolta.

Ignacio attende trepidante l’arrivo del cugino Ramon, inviato in paese per controllare la consueta rendicontazione annuale della fabbrica. Parlando con le figlie Ignacio si mostra piuttosto teso, e spiega loro i motivi che hanno portato la sua famiglia ad esiliarlo da Bilbao a Puente Viejo.

La sua preoccupazione aumenta subito dopo l’arrivo in paese del cugino, che si mostra subito piuttosto schivo nei suoi confronti. Il comportamento di Ramon spinge Pablo a ipotizzare che l’uomo non sia stato mandato a Puente Viejo per il solito controllo annuale, ma alla ricerca di errori già scoperti nelle rendicontazioni degli anni passati.

Durante una cena Ramon racconta alcuni aneddoti su Bilbao che non fanno che aumentare la preoccupazione di Ignacio. A seguito di una ulteriore richiesta di documenti Ignacio perde la pazienza e chiede a Ramon spiegazioni più approfondite.

Rosa e Adolfo vengono sorpresi nella cucina della villa in atteggiamenti amorevoli da Manuela. Per non fare infuriare ancora di più la governante ed impedire che questa racconti tutto ad Ignacio, Rosa decide così di mandare Marta all’appuntamento con Adolfo il giorno successivo.

La ragazza, giunta sul luogo dell’appuntamento, mostra a Adolfo la lettera della sorella. Lui però, inaspettatamente, non si mostra troppo dispiaciuto per l’assenza di Rosa. Sembra invece gradire la presenza di Marta, invitandola a fare una passeggiata con lui.

Spoiler Il Segreto: il ritorno di Donna Francisca

Isabel è impegnata a preparare un padiglione segreto a La Habana per un ospite misterioso. Lo stupore è grande quando si scopre che l’ospite misterioso atteso a La Habana è nientemeno che Donna Francisca.

L’ex matrona di Puente Viejo ha fatto ritorno in paese per potersi riprendere tutto ciò che ha perduto quando è stata costretta a lasciare in fretta La Habana in seguito al gesto del Mesia che non ha esitato ad appiccare un incendio a Puente Viejo.

Durante una conversazione tra le due donne emerge che Isabel è stata la moglie di un cugino di Salvador Castro, ex marito della Montenegro.