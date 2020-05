Le anticipazioni de Il Segreto dal 25 al 31 maggio 2020 ci svelano che Adolfo, dopo aver baciato Marta, capisce che è lei la donna che ama. Rosa intanto sospetta che la sorella le nasconda qualcosa e minaccia di recarsi a parlare personalmente con Adolfo.

Marta con la complicità di Manuela, attira Adolfo al solito posto per poi presentarsi con Ramon. La giovane cerca di spiegare a Ramon il motivo per il quale lo ha baciato, ma lui si mostra divertito e per niente risentito di essere stato “usato”.

Marta ribadisce ad Adolfo che tra loro due è finita. Ma Rosa, nascosta, ha modo di ascoltare tutta la conversazione tra i due. Sebbene non intervenga, non può fare a meno poco dopo di chiedere a Marta cosa sia accaduto tra lei ed Adolfo e la sorella non riesce a nasconderle di averlo baciato.

Anticipazioni Il Segreto: trama puntate dal 25 al 31 maggio 2020

Raimundo e Isabel si incontrano di nuovo ma la donna evita di rivelargli la presenza di Donna Francisca. L’ex matrona di Puente Viejo appare molto felice al pensiero di poter presto tornare nella sua amata villa. Al suo ritorno a La Habana però sembra fare fatica a ricordare esattamente dove è stata.

Ramon chiede a Ignacio di iniziare le trattative per l’acquisto della miniera di

Isabel. L’offerta pensata da Ramon da sottoporre ad Isabel per l’acquisto da parte delle industrie Solozabar viene ottimizzata per presentarsi più allettante. Ma le cose non vanno come ha sperato Ramon ed Isabel rifiuta con sdegno la proposta di acquisto da parte delle Industrie Solozabal. La chiesa di Puente Viejo sembra essere infestata dai tarli.

Dolores continua a presentare sua nipote a tutti i paesani e la educa a modo suo. La donna non manca neppure di informare Encarnation della relazione tra sua figlia Alicia e Matias. Il marito di Marcela, sebbene sia fortemente attratto da Alicia, inizia a capire di aver sbagliato con la moglie e con Camelia. Le parole di Raimundo lo convincono comunque a mantenere le distanze da Alicia. Encarnation discute a lungo con Alicia, ma lei non si lascia intimorire e si rifiuta di partire per Bilbao.

Spoiler Il Segreto: nuovi problemi alla miniera

Durante gli scavi alla ricerca di una nuova vena un operaio rimane seriamente ferito e si riaffaccia l’ipotesi di un nuovo sciopero, che preoccupa Inigo.

Don Ignacio chiede a Manuela e Encarnation di organizzare un banchetto alla villa per i dipendenti della fabbrica.