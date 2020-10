Le anticipazioni de Il Segreto dal 24 al 30 ottobre 2020 ci svelano che il passato sembra riaffacciarsi nella vita di Don Ignacio con sempre maggiore insistenza. Dopo essere stato costretto a rivelare a Pablo la verità su sua madre si trova ora a rispondere alle domande di Alberto Santos. Il giornalista si è presentato alla fabbrica per avere informazioni sull’incidente che avvenne molti anni prima nello stabilimento di Bilbao diretto proprio da Don Ignacio.

Anticipazioni Il Segreto, trama puntate dal 24 al 30 ottobre 2020

Matias riesce ad ottenere da Mauricio le informazioni che cercava dopo aver puntato una pistola contro il Sindaco di Puente Viejo. Ma si tratta di notizie ben diverse da quelle che pensava di ottenere. Dopo l’incontro con Matias, Mauricio discute anche con Don Filiberto che rimane comunque in piazza a raccogliere le offerte per la chiesa.

La discussione animata avuta con Mauricio fa sì che quando alla sera Don Filiberto viene aggredito mentre torna a casa da alcuni uomini con il volto coperto, i sospetti ricadano sul Sindaco del Paese.

Tiburcio fa il suo ritorno a Puente Viejo, ma sembra non ricordare assolutamente niente di cosa è accaduto nella settimana in cui è scomparso.

Come era prevedibile Rosa non accoglie molto bene la notizia della relazione tra la sorella Marta ed Adolfo e, anche se Manuela cerca di farle riappacificare screditando il figlio della Marchesa, la situazione si fa di nuovo visibilmente tesa. A complicare ancor più le cose giunge la notizia che Rosa aspetta un figlio da Adolfo e che il ragazzo si trova in gravi condizioni all’ospedale.

Spoiler soap Il Segreto: l’incidente di Adolfo

In seguito ad una sparatoria Adolfo è stato ricoverato e sottoposto a ben due interventi per rimuovere il proiettile. La Marchesa si offre volontaria per la trasfusione, impedendo a Thomas di donare il sangue per il fratello.

Le nostre news per il momento terminano qui, cari amici lettori. Per conoscere dagli spoiler spagnoli come si evolverà la situazione per Adolfo ed avere le nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo dovremmo attendere ancora un po’. Intanto qui potete trovare tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5.