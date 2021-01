Le anticipazioni de Il Segreto dal 23 al 29 gennaio 2021 ci svelano che assisteremo a momenti di tensione per le strade di Puente Viejo. Gli Arcangeli faranno infatti esplodere una bomba a La Puebla, mentre Julio Barreiros tiene il suo comizio.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 23 al 29 gennaio 2021

Nell’attentato Julio Barreiras perde la vita e rimangono coinvolte molte persone che erano accorse la per sostenerlo. Tra i feriti c’è anche Alicia. Tutti appaiono preoccupati per la sorte dei compaesani ed a preoccupare sono soprattutto le condizioni degli Urrutia. Una volta guarita la giovane Urrutia fa ritorno a Puente Viejo ed appare ancora più determinata a portare avanti la sua lotta a favore della libertà e contro l’oppressore.

Durante un colloquio con Don Ignacio l’Urrutia lo accusa di essere responsabile di quanto accaduto e si dice convinto ad impedire che l’incidente di Bilbao possa venire insabbiato.

Emilia appare sempre più determinata a portare il padre Raimundo in una clinica specializzata, dove potrebbe avere un trattamento in grado di portare notevoli miglioramenti. Per portare a termine il suo piano ed arginare l’opposizione di Donna Francisca chiede aiuto a Matias.

Donna Isabel cerca di riavvicinarsi ad Iñigo, ma non riesce a spiegarsi la reazione dell’uomo quando si allontana lasciandola da sola in giardino. Ben presto peròil mistero è svelato: qualcuno si è introdotto nella proprietà. Marta e Ramon aspettano un figlio ma la giovane sembra tutt’altro che felice ed insiste con lui per tornare insieme a Bilbao. Ramon però non vuole saperne.

Spoiler sulla soap opera spagnola: l’arrivo di Làzaro Campuzano a Puente Viejo

In paese si presenta Làzaro Campusano, fratello gemello di Jeremias. Dopo che il fratello, che ricordiamo era lo scagnozzo di donna Eulalia, si è tolto la vita con l’arma fornitagli proprio dalla sua padrona mentre si trovava rinchiuso in una stanza da Donna Francisca, Làzaro è intenzionato a vendicarlo.

Dopo aver preso alla locanda di Marcela e Matias l’uomo inizia a fare domande sull’ex dark lady di Puente Viejo. Quali intenzioni avrà Làzaro Campusano nei confronti della Montenegro? Donna Francisca e Raimundo sono in pericolo?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo. Nell’attesa non perdete gli appuntamenti pomeridiani con le nuove puntate de Il Segreto, in onda ogni giorno alle 16,20 su Canale 5. Se ne avete persa qualcuna, oppure volete rivedere un episodio che vi ha particolarmente conquistato potete trovare tutte le repliche streaming de il segreto.