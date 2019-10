Le anticipazioni settimanali de Il Segreto delle puntate che vedremo dal 21 al 25 ottobre svelano numerosi colpi di scena. Elsa finirà in carcere per colpa di Antolina mentre l’amicizia tra Carmelo e Severo sembrerà giunta alla fine. Intanto, a Puente Viejo farà ritorno Fernando Mesia. L’uomo sarà accompagnato da una misteriosa dama.

Anticipazioni Il Segreto 21-22 ottobre

Lunedì 21: La storica amicizia di Carmelo e Severo affronterà una dura crisi. A vedere i due uomini distanti, le rispettive mogli cercheranno di fare qualcosa per riunirli. Arriverà la notizia della morte di Juanote.

Martedì 22 ottobre: Prudencio sarà minacciato dall’usuraio de la Puebla, Pablo Armero il quale si mostrerà infastidito dall’attività intrapresa dal fratello di Saul. Alla Casona farà il suo grande ritorno, Fernando Mesia. Ma il figlio di Olmo si presenterà al cospetto di donna Francisca in compagnia di una dama sconosciuta, Maria Elena. Quest’ultima sarà la sua nuova fidanzata e Fernando si mostrerà estremamente innamorato.

Il Segreto anticipazioni 23-24-25 ottobre

Mercoledì 23: Il ritorno di Fernando non convincerà donna Francisca la quale sarà convinta che il Mesia sia rincasato a Puente Viejo con un qualche scopo preciso. Ma il figlio di Olmo si mostrerà completamente cambiato e darà il merito alla sua nuova fidanzata Maria Elena. Antolina commetterà un’altra perfidia e denuncerà Elsa di adulterio in quanto ancora sposata con Isaac.

Giovedì 24: La povera Laguna finirà dietro le sbarre e non vivrà dei momenti sereni. Una detenuta, infatti, se la prenderà con lei arrivando a picchiarla duramente. Matias e Isaac faranno una corsa contro il tempo per cercare di tirare fuori Elsa. Il Castaneda contatterà un avvocato che però non sembrerà riuscire a cavare un ragno dal buco. Con le speranze ridotte al lumicino, Isaac cercherà di convincere Antolina a ritirare la denuncia.

Venerdì 25 ottobre: Maltrattata senza rispetto dalla sua compagna di cella, Elsa non ne farà parola a nessuno nemmeno con il suo amato Isaac e la cara Consuelo. Quest’ultima sarà estremamente preoccupata per la Laguna in quanto percepirà che qualcosa non va e che in carcere non la stanno trattando bene. Prudencio si ritroverà nel bel mezzo di una situazione complicata e pericolosa. A salvare l’Ortega ci penserà il fidato Mauricio.