Le anticipazioni de Il Segreto parlano di minacce, terapie improbabili e di un matrimonio atteso. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020 accadranno numerose vicende che lasceranno i telespettatori a bocca aperta. Innanzitutto, per le vie di Puente Viejo dilagherà il panico a causa di una dirompente minaccia. Prudencio si recherà dalla sorella di Lola mentre Maria sarà determinata a tenere i suoi cari lontano da lei. Infine, il tanto atteso giorno del matrimonio di Isaac e Elsa sopraggiungerà e sarà alquanto particolare.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 26 gennaio 2020

Su Puente Viejo incomberà una seria minaccia che potrebbe cancellare il ridente paesino iberico dalle carte geografiche. Il villaggio rischierà di essere inondato dalle acque della diga! Quando i paesani verranno a sapere di questo pericolo incombente, andranno su tutte le furie e lotteranno affinché nessuno tocchi Puente Viejo. Inizierà così una lunga battaglia contro il sottosegretario Garcia-Morales. Carmelo si allerterà in tutti i modi possibili e cercherà di studiare come scongiurare l’inondazione.

Davanti al forte timore di dover lasciare per sempre la loro terra amata, qualcuno nutrirà ancora delle speranze. Don Berengario e la nuova arrivata Ester, intanto, porteranno avanti la loro conoscenza raccontandosi alcuni episodi avvenuti nella loro vita. I due saranno piuttosto contenti di essersi ritrovati.

Spoiler Il Segreto, Isaac e Elsa finalmente sposi

Durante la settimana fino al 29 gennaio, ne Il Segreto assisteremo al matrimonio di Elsa e Isaac. Dopo mesi e mesi di disavventure, finalmente i due innamorati potranno diventare marito e moglie. La cerimonia di nozze sarà celebrata in piazza e sarà piuttosto semplice.

Prudencio porterà avanti la sua indagine per scoprire tutta la verità su Lola. Per tale ragione il fratello di Saul si recherà da Ana, la sorella della Mendana. In seguito Prudencio verrà a sapere che la donna che ama ha ucciso suo padre. Maria, frattanto, continuerà a portare avanti la sua terapia al fine di tornare a camminare con le sue gambe al più presto. Ma siccome i suoi familiari non sono d’accordo con il percorso terapeutico intrapreso, la Castaneda sarà decisa a tenerli fuori dalla sua vita.