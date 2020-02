Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana dal 2 all’8 marzo risultano avvincenti. Assisteremo allo scoppio di una bomba. Nel dettaglio, Fernando sequestrerà Maria e la porterà in un monastero abbandonato al fine di ucciderla con un esplosivo. Le cose sembreranno andare secondo i piani del perfido Mesia ma ci sarà un colpo di scena.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino all’8 marzo 2020

Carmelo e Severo continueranno a portare avanti i loro piani di vendetta contro Fernando e il perfido sottosegretario Garcia-Morales. Le cose rischieranno di prendere una piega tragica quando, completamente ignari che all’interno della capanna ci siano Raimundo e Irene, i due uomini saranno pronti ad aprire il fuoco. Soltanto il provvidenziale intervento di donna Francisca impedirà un epilogo funesto.

Dolores seguirà Marina, la madre di Esther. Riuscirà a scoprire tutta la verità sul conto di quest’ultima? Intanto, Hipolito e Tiburcio compreranno la lavabiancheria alle rispettive mogli.

Il Segreto spoiler: Maria si rialza

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda nella prossima settimana fino all’8 marzo assisteremo ad una svolta decisiva. Tutto avrà inizio con la scomparsa di Maria la quale non si troverà più a La Habana. In realtà a sequestrarla sarà proprio Fernando. Quest’ultimo rinchiuderà la Castaneda in un convento blindato, al riparo da occhi indiscreti. La donna vivrà delle ore molte drammatiche dato che all’interno del monastero, Fernando inserirà un ordigno al fine di ucciderla.

Raimundo riuscirà a scovare una pista ideata dal Mesia in persona e che condurrà al vecchio monastero. Miracolosamente, ad un certo punto, la figlia di Emilia si rialzerà e attiverà il detonatore che porrà fine alla vita del Mesia e salverà quella dei suoi cari. Dopo aver udito il boato, tutti gli abitanti di Puente Viejo si fionderanno sul posto per verificare cosa è successo.

Lola, intanto, deciderà di non acquistare il terreno della sorella onde evitare pesanti problemi in futuro. Prudencio, nel frattempo, si ritroverà a ricevere una visita alquanto sgradita e al contempo pericolosa: Pablo Armero lo minaccerà.