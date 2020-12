Le anticipazioni de Il Segreto dal 19 al 25 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo a momenti di tensione a causa di due minacce che arrivano a far tremare Don Filiberto ed Alicia. Anche se l’appuntamento quotidiano con la soap spagnola verrà sospeso nei giorni 24 e 25 dicembre, la settimana di Natale si rivela così breve ma intensa di avvenimenti. Vediamo insieme cosa accadrà a Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 19 al 25 dicembre 2020

Tomas e Maqueda sono impegnati a La Habana a cercare di mettere in atto le migliorie alla sicurezza della miniera. A Puente Viejo intanto giunge il portavoce dell’organizzazione segreta che aveva già rapito Don Filiberto, per intimargli di accettare la loro proposta.

Ma Don Filiberto non è certo il solo a tremare mentre cammina per le strade di Puente Viejo: anche Alicia rimane vittima di una tentata aggressione a causa delle sue idee esposte durante il comizio. Tomas è preoccupato per la sua sicurezza e si reca a trovarla, ma il figlio della Marchesa scopre che Alicia sospetta anche di lui. La ragazza ritiene infatti che, anche se non direttamente Tomas potrebbe essere tra i mandanti dell’aggressione che ha subito. Alicia sembra molto più propensa a concedere la sua fiducia a Mauricio, che finalmente riesce a chiarirle la sua situazione e a dimostrarle che non ha affatto cattive intenzioni.

Tiburcio intanto comincia ad intravedere uno spiraglio di luce nella vicenda con Estefanía.

Spoiler Il Segreto: Don Filiberto accetta di entrare negli Arcangeli

Messo sotto pressione Don Filiberto finisce per accettare di entrare a far parte della società segreta degli Arcangeli. Una volta ricevuto il battesimo gli viene quindi affidata la sua prima missione: dovrà riuscire ad attirare una persona di spicco nella società.

Per sapere su chi punterà la sua attenzione Don Filiberto cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo.