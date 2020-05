Le anticipazioni de Il Segreto, dal 17 al 23 maggio 2020, ci svelano che il matrimonio tra Matias e Marcela è davvero a rischio, dopo che la donna ha scoperto la tresca del marito con Alicia. Ad informarla è Dolores, che lo viene a sapere casualmente da qualcuno degli abitanti di Puente Viejo.

Marcela in un primo momento stenta a credere a quello che le dice Dolores. Rivolge così la domanda al diretto interessato. Matias nega ma lei non gli crede. Nel frattempo la notizia della tresca tra Matias ed Alicia giunge anche a Raimundo, che non esita a ricordare al ragazzo i suoi doveri coniugali. L’amante di Matias si spinge fino alla locanda in cerca dell’amato, ma viene scacciata malamente da Marcela.

Anticipazioni Il Segreto: Trama puntate dal 17 al 23 maggio 2020

Mauricio sfrutta la prima occasione buona per iniziare a corteggiare Manuela. L’arrivo in paese di Raimundo preoccupa Isabel ed Antonita. Marta chiede ad Adolfo un chiarimento.

Dolores inizia a vendere tabacco senza la necessaria licenza. Messa in guardia da Mauricio la donna ignora l’avvertimento e continua a vendere illegalmente tabacco. L’idiozia di Onesimo però fa scoprire al Capitano Hertas che dietro la vendita illegale di tabacco si cela proprio Dolores. Adesso non le rimane che attendere con immensa preoccupazione l’arrivo dell’ammenda che le è stata inflitta.

Le sorelle Solozabar si alleano contro don Ignacio e contestano la sua decisione di tornare a Bilbao. Marta racconta di quanto accaduto tra lei e Adolfo; Manuela le chiede di aiutarla a fare allontanare Rosa da Adolfo. Don Ignacio non cede alla ribellione delle sue figlie e ribadisce loro che devono preparare i bagagli perché presto torneranno a Bilbao. Don Ignacio manda infine Urrutia ad informare Isabel della sua partenza.

Spoiler Il Segreto: la presenza celata di Francisca a Puente Viejo

Nessuno deve sapere che Donna Francisca si trova a Puente Viejo, ospite di Isabel che si impegna anche a portare a termine l’acquisto dei terreni che un giorno erano appartenuti alla matrona e che la stessa era stata costretta ad abbandonare quando il paese era stato incendiato.

Per nascondere la presenza di Francisca e giustificare l’acquisto dei terreni Isabel inventa anche una serie di bugie ai figli. Francisca intanto chiede ad Antolita di andare a cogliere per lei un fiore particolare che raccoglieva quando andava a passeggio con Raimundo. La matrona dimostra una nostalgia immensa per il marito, ed ignora che anche lui si trovi a Puente Viejo.

E mentre Raimundo è sempre più convinto che la moglie si trovi nascosta da qualche parte in paese, Isabel continua a mentire a Donna Francisca.