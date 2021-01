Le anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 15 gennaio 2021 ci svelano che assisteremo a momenti di tensione, mentre la soap ambientata a Puente Viejo si incammina verso il gran finale.

Manuela appare sempre più preoccupata per la presenza di Donna Begoña alla villa: al contrario di Don Ignacio la ragazza non è affatto convinta che la signora Solozabal sia veramente guarita del tutto e teme per la sua pericolosità.

Le accuse di Julio Barreiros nei confronti di Tomas finiscono per causare la rottura tra il giovane figlio della Marchesa ed Alicia: il ragazzo si è lasciato convincere da Isabel e don Fliberto che il suo posto sia schierato con i suoi “pari”. Quando Tomas scopre che Maqueda sta prendendo accordi con il possibile compratore della miniera alle sue spalle lo accusa di tradimento e decide di chiedere spiegazioni su quel comportamento ad Iñigo, che però nega. Il giorno successivo scompare.

La famiglia Mirañar parte per Siviglia, lasciando solo Onesimo ad occuparsi dell’emporio. L’uomo non sopporta la solitudine e finisce per cercare di trattenere più del dovuto ogni cliente del negozio, provocando dei veri e propri tormenti. Onesimo parla spesso ai clienti dell’emporio di una nuova idea per un’attività, senza però rivelare di cosa si tratti. Tra i suoi progetti futuri sembra esserci anche un nuovo libro di memorie che vorrebbe scrivere.

Donna Francisca ed Emilia si occupano di Raimundo: l’uomo non sembra dare alcun segno di miglioramento e le due discutono su cosa sia meglio fare per lui. Se la figlia vorrebbe sottoporlo ad un trattamento medico che potrebbe aiutarlo a risvegliarsi, la moglie si oppone con tutte le sue forze.

Una inspiegabile assenza di Alicia ad un comizio che si tiene a La Puebla preoccupa un po’: la ragazza potrebbe essere rimasta vittima di un attentato.

Spoiler sulla soap opera: Pablo ritrova sua madre?

Una nuova pista sembra dare a Pablo un’idea di dove possa trovarsi sua madre. Il ragazzo parte così di nascosto alla volta di Bilbao. Tutto questo non fa affatto piacere a don Ignacio, che teme possa accadergli qualcosa.

