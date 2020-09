Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 19 settembre 2020 ci svelano che è giunto il momento delle spiegazioni per Ignacio, impegnato a far comprendere a Pablo i motivi che gli hanno impedito di farlo partire subito: i commilitoni accusati dalla sua testimonianza possono davvero rappresentare una minaccia per il giovane.

Nel tempo in cui Pablo è trattenuto a Puente Viejo il Capitano Huertas cerca di istruirlo sul comportamento che dovrà tenere una volta partito, per evitare di essere catturato ed ucciso.

Anche Isabel si trova a fornire una spiegazione a Inigo sui motivi che le impediscono di fare il viaggio con lui, anche se le motivazioni della donna sembrano non convincerlo affatto, tanto che lui finirà per sospettare che Isabel gli abbia sempre mentito. La donna però non esiterà a ricordare ad Inigo che lei è una donna libera e che non deve certo rendergli conto di ciò che fa.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 13 al 19 settembre 2020

Un momento di tenere effusioni tra Matias e Marcela non sfugge all’occhio attento di Tomas, procurandogli reazioni inaspettate e gesti di rabbia che lo portano a discutere animatamente con Adolfo.

Se sotto il profilo sentimentale Matias sembra adesso appagato dalla vicinanza di Marcela, sotto quello ideologico si trova spesso a confrontarsi con Alicia e Damian: la loro divergenza di idee politiche appare fin troppo evidente negli scontri verbali che divengono sempre più frequenti.

Marta fa pressione su Don Ignacio perché assuma qualcuno con maggiore esperienza per la produzione dei nuovi barattoli e lui finisce per scegliere Adolfo che, dopo averne parlato con la madre Isabel, accetta l’offerta di lavoro. A questo punto la ragazza, temendo di ritrovarsi a lavorare fianco a fianco con l’uomo che ama accetta di entrare a far parte come volontaria del nuovo Consiglio Comunale creato da Mauricio.

Intanto Tomas si mostra sospettoso sui motivi che hanno indotto Isabel ad accettare che Adolfo lavori per don Ignacio e teme che la madre abbia visto in questa opportunità per avere un suo infiltrato presso il suo nemico.

Isabel però ha ben altro in testa: elettrizzata dall’idea di incontrare finalmente la misteriosa persona che da tempo le telefona è intenta ad istruire Antonita affinché quest’ultima accudisca Francisca senza però rivelarle che lei è partita. Purtroppo però Antonita finirà per tradirsi e così Donna Francisca scoprirà che Isabel sarà assente per due settimane.

Le nostre news su Il Segreto per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, cari amici lettori, quando grazie agli spoiler avremmo nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo.

Nel frattempo qui potete trovare tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.