Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 aprile 2020 ci svelano che non c’è un momento di pace per gli abitanti di Puente Viejo. Dopo aver visto fallire il suo piano per inondare il paese infatti Fernando decide di distruggerlo con il fuoco.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate fino al 18 aprile 2020

Maria sorprende Fernando mentre è intento ad appiccare l‘incendio a Puente Viejo. Il Mesia non esita a confessare alla donna tutti i suoi delitti e le terribili azioni che ha commesso in questi lunghi anni. Fra di esse vi sono: l’ordigno piazzato nella villa di Donna Francisca che ha provocato la morte di Maria Elena, l’omicidio dell’infermiera Dori Vilches. Negli anni si è passati anche dall’aver cercato di intervenire al Ministero affinché la costruzione di una diga mettesse per sempre fine a Puente Viejo all’aver pagato il medico perché le confermasse che non avrebbe mai più potuto tornare a camminare sulle sue gambe ed averla così in pugno. Ripensando a tutto ciò la Castaneda non esita pertanto ad affrontarlo armata di pistola.

Intanto però Puente Viejo è avvolta dalle fiamme e molti degli abitanti sono costretti a lasciare in fretta le loro case, mentre altri non riusciranno a mettersi in salvo. Donna Francisca e Raimundo devono lasciare la villa, mentre Maria, Alfonso ed Emilia partono diretti a Parigi e Mauricio sceglie invece di recarsi in America.

Spoiler Il Segreto: in arrivo uno scontro con gli anarchici?

Pepe el Seco, capo del gruppo dei terroristi che ha assaltato la stazione di Munia, fa una scelta tra i prigionieri liberando tutte le persone più povere e trattenendo invece quelle dall’aspetto signorile. Il suo intento è utilizzarle per poter mediare con il Governo.

Don Ignazio coinvolge Urrutia nel suo piano per liberare le figlie, che sono state sequestrate alla stazione di Munia. Dolores inizia a fare progetti per il suo super emporio, sperando di avere abbastanza fortuna da riuscire a saldare il suo prestito e potersi anche concedere qualche capriccio.

Mauricio, insieme al Capitano Hertas, sollecitano il Governo e la Chiesa affinché raggiungano un accordo che eviti di arrivare ad uno scontro con gli anarchici. I terroristi ingenuamente seguono i consigli di Adolfo, senza però rendersi conto che in realtà stanno facendo il suo gioco. L’uomo riesce così a mettere in salvo tutti gli ostaggi e fare finalmente rientro a Puente Viejo.