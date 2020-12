Le anticipazioni de Il Segreto dal 12 al 18 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo alle perplessità di Manuela, che non riesce a convincersi che Donna Begoña sia veramente guarita. Neppure il vederla divertirsi allegramente con Marta e Carolin riesce a cancellare in lei il dubbio che non vi sia alcun rischio di ricadute nella malattia. La sua preoccupazione la porta anche a discutere animatamente con Don Ignacio.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 12 al 18 dicembre 2020

Mentre Manuela è seriamente preoccupata per il pericolo che potrebbe rappresentare Donna Begoña Rosa vive serena il suo sogno d’amore con Adolfo, felice per aver visto realizzarsi il suo desiderio.

Durante una manifestazione repubblicana Mauricio si infuria con i dimostranti e la lite si trasforma presto in una rissa. Il Sindaco di Puente Viejo tenta di colpire un dimostrante con un pugno, ma lo manca e finisce a terra. Poco dopo riesce a chiarire la situazione con Alicia, la quale capisce che Mauricio non ha cattive intenzioni. La donna appare molto più preoccupata per il comportamento di Tomas, che ultimamente si fa pure negare al telefono.

In realtà Tomas è indaffarato con Maqueda per mettere in atto alcune migliorie alla sicurezza della miniera e preoccupato per una notizia che ha ricevuto: pare che vi siano dei possibili acquirenti per la miniera che hanno già fatto un’offerta. Maqueda però, vedendolo dubbioso, decide di recarsi da solo all’incontro per la trattativa. Poco dopo però Tomas ed Alicia discutono aspramente per via delle accuse mosse al giovane da Julio Barreiros e si separano bruscamente.

Spoiler Il Segreto: Don Filiberto entra negli Arcangeli

Messo sotto pressione Don Filiberto decide di entrare a far parte della società segreta degli Arcangeli. L’uomo riceve così il battesimo e subito dopo gli viene affidata una missione: dovrà attirare una persona di spicco nella società.

Per sapere chi sarà la persona scelta da Don Filiberto, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo. Nell’attesa non perdete gli appuntamenti pomeridiani con le nuove puntate de Il Segreto, in onda ogni giorno alle 16,20 su Canale 5. Se ne avete persa qualcuna, oppure volete rivedere un episodio che vi ha particolarmente conquistato potete trovare tutte le repliche streaming il segreto.