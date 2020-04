Le anticipazioni della soap spagnola Il Segreto dal 3 al 9 maggio 2020 ci svelano che i minatori sono in rivolta e lo sciopero rischia di portare davvero a gravi conseguenze se le loro richieste non vengono accettate. Isabel ordina a Maqueda di trattare con Matias.

Anche Don Ignacio offre alla donna il suo aiuto per portare avanti una trattativa, ma lei sembra non prendere assolutamente in considerazione la proposta. Anzi, non esita a parlarne con Francisca, che le consiglia di mostrarsi meno accondiscendente.

Anticipazioni Il Segreto, trama puntate dal 3 al 9 maggio 2020

Isabel è irremovibile e non intende cambiare strategia per chiudere lo sciopero dei minatori. Matias convoca i minatori, ma non vuole dire loro quali sono i nominativi degli operai già licenziati. Inigo, Adolfo e Tomas temono il peggio ma sentono di non poter fare molto. Isabel proibisce ai figli anche di prendere parte alla partita di football.

Isabel mal sopporta che Francisca la tratti come fosse la sua domestica, ma fa buon viso ed accetta di farle da prestanome per riprendersi i terreni che le appartenevano prima che la matrona lasciasse in gran fretta Puente Viejo, a causa dell’incendio provocato dal Mesia.

Onesimo fa il suo ritorno a Puente Viejo e, dietro consiglio di Dolores, cerca lavoro per potersi mantenere. L’uomo decide così di presentare domanda di assunzione sia alla fabbrica che alla miniera. Nessune delle due però avranno i risultati sperati.

Spoiler Il Segreto: la preoccupazione di Don Ignacio

Manuela scopre che la relazione tra Adolfo e Rosa non si è affatto conclusa e, in preda alla rabbia, minaccia di rivelare tutto a Don Ignacio. Marta le ricorda però che la donna ha fatto una promessa.

Adolfo, conoscendo la passione di Rosa per la letteratura, la invita ad una rappresentazione teatrale a La Puebla. Marta sconsiglia la sorella di tradire a tal punto la fiducia del padre, ma Rosa è decisa ad accettare l’invito.

Don Ignacio appena lo viene a sapere si mostra furioso e Rosa reagisce scappando via.

Manuela e Urrutia cercano di farlo ragionare ma lui è fermamente deciso a impedire la

storia d’amore tra sua figlia e Adolfo.

Sembra che non sia un momento tranquillo per Don Ignacio, che oltre alla questione della storia d’amore tra la figlia e Adolfo ha altro di cui preoccuparsi. Ramon, dopo aver completato il controllo annuale alla fabbrica, si rifiuta di comunicargli gli esiti prima di averne parlato con i membri del consiglio familiare.

Don Ignacio è alquanto preoccupato sia a causa della freddezza che Ramon gli ha riservato, sia dall’eccessivo numero di domande a cui ha dovuto rispondere mentre l’altro era intento a portare a termine il controllo. Dopo aver temuto che non si trattasse di un semplice controllo annuale, adesso sembra dover attendere ancora per saperne di più.