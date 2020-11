Le anticipazioni de Il Segreto dal 28 novembre al 4 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo a molti momenti di tensione a Puente Viejo. Ad animare le vicende della cittadina ci penseranno Rosa, che inizierà a dare segni di instabilità mentale, Isabel, che sarà fraintesa dalla giovane e Damian. Ma vediamo nel dettaglio quali vicende ci attendono.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 28 novembre al 4 dicembre 2020

Alicia è preoccupata per l’arresto del padre e, come se questo non bastasse, deve fare anche i conti con il tradimento di Matias nei confronti della causa. Tiburcio, dopo aver tirato un sospiro di sollievo pensando di essere riuscito a liberarsi di Estefania, va su tutte le furie quando lei si presenta all’emporio Mirañar sostenendo di aspettare un figlio. Tiburcio ed Hipolito non sembrano più riuscire a gestire la situazione quando finalmente sembra aprirsi uno spiraglio.

Rosa, con un’arma in mano, sembra confusa e se in un primo momento rivolge l’arma contro il padre, ritenendolo il principale responsabile dei suoi problemi, poi sembra ripensarci e la punta contro se stessa. Ma poi cambia idea ancora una volta e si convince che sia in realtà donna Isabel la persona da eliminare.

Damian, dopo essere sfuggito all’arresto, giura vendetta contro Matias per poi scomparire. Preoccupata Alicia corre a cercarlo, temendo il peggio. La giovane, presa dallo sconforto per la situazione del padre, finisce per confidarsi con Encarnacion rivelandole l’accordo che le è stato proposto da Matias.

A Puente Viejo tutti sembrano convinti che Donna Francisca voglia in qualche modo mettere fine alla sua vita e a quella di Raimundo. Quando la ex dark lady di Puente Viejo mette in atto il suo piano però, si scopre che non ha mai pensato di porre fine alle sofferenze del marito per poi suicidarsi, ma che invece la sua intenzione era quella di lasciare La Habana per trasferirsi in paese.

Intanto gli abitanti di Puente Viejo appaiono esasperati dalle continue insistenze di Onesimo, che tormenta tutti con l’organizzazione del concorso di frittelle per la festa di San Giuseppe.

Don Filiberto, dopo un incontro con Mauricio, sprofonda ancora una volta in uno stato di angoscia. Nella mente del sacerdote si riaccende il ricordo di un’aggressione subita molto tempo prima e tutto questo lo porta a trascurare perfino i suoi doveri di sacerdote.

Spoiler Il Segreto: il ritorno di Marta

Marta fa ritorno a Puente Viejo accompagnata da Ramon, l’uomo che ha sposato in gran segreto. La cosa finisce per lasciare incredulo Don Ignacio, che si mostra furioso per non essere stato prima consultato. Ma davanti ai fatti l’uomo finisce poi per cedere e concede ai due giovani la sua benedizione.

Per sapere quali altri sconvolgimenti ci saranno in paese, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo. Nell’attesa non perdete gli appuntamenti pomeridiani con le nuove puntate de Il Segreto, in onda ogni giorno alle 16,20 su Canale 5. Se ne avete persa qualcuna, oppure volete rivedere un episodio che vi ha particolarmente conquistato potete trovare tutte le repliche streaming a questo link.