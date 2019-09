Le anticipazioni de Il Segreto svelano importanti colpi di scena nelle puntate in onda dal 21 al 27 settembre 2019. Assisteremo all’addio di un personaggio storico, Don Anselmo. Quest’ultimo annuncerà la sua partenza, ma non sarà l’unico ad andar via. Anche Julieta e Saul presto partiranno per sempre da Puente Viejo ed il merito sarà tutto di Donna Francisca.

Anticipazioni Il Segreto: trame fino al 27 settembre 2019

Il concorso volto ad eleggere il miglior tutore dell’ordine della regione non premierà Meliton e questa faccenda lo rattristerà moltissimo. L’uomo di legge sarà consolato dai suoi cari amici tra cui anche Dolores e Tiburcio. Quest’ultimo si ritroverà nel bel mezzo di un casino riguardante la fuga di un leone.

I preparativi delle nozze di Elsa procederanno senza intoppi. La Laguna e Alvaro presto diventeranno marito e moglie. Nonostante tutto rientri nei suoi piani, Antolina si ritroverà ad essere profondamente gelosa poiché non potrà far altro che notare che il suo matrimonio, in confronto a quello della sua rivale, è un totale fallimento.

Come se ciò non bastasse, il dottore la ricatterà minacciando di spifferare a Isaac dell’aborto di un feto di 12 settimane e non di 6 mesi. Il che prova che il bambino non era del falegname e che Antolina ha mentito spudoratamente al solo fine di costringere l’uomo a sposarla.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca invita Julieta a reagire

Elsa e Alvaro si comporteranno come una vera e propria coppia di sposini ed arriveranno ad acquistare un terreno per poter costruire una casa tutta per loro e per crescere eventuali figli. Peccato, però, che il cuore della Laguna batte ancora per il suo ex.

Donna Francisca metterà da parte ogni astio avuto in passato con Julieta e si recherà a casa sua. Vedendola in quello stato pietoso e sofferente, la Montenegro le farà un discorso motivante e confortante raccontandole i torti che ha subito in passato. Tutto ciò spronerà Julieta a voltare pagina e a reagire. In seguito la Uriarte si recherà da Saul e si dirà pronta a ricominciare da zero, ma lontano da Puente Viejo. Anche Don Anselmo annuncerà la sua partenza. Il religioso prenderà questa ardua decisione per ritrovare se stesso ma prometterà ai suoi amici di ritornare prima o poi.

Intanto, Cifuentas continuerà a dubitare di Carmelo e don Berengario. L’uomo di legge sarà ancora convinto che i due stiano mentendo su come siano andate veramente le cose con i Molero. Riuscirà ad ottenere un mandato per perquisire l’abitazione di Carmelo e la sacrestia. Scoprirà qualcosa di compromettente? Maria e Roberto dovranno fare le spese con le maldicenze dei paesani i quali non vedranno di buon occhio il cubano.