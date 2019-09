Inganni, proposte inaspettate e amarezza, sono questi gli ingredienti presenti all’interno delle anticipazioni settimanali de Il Segreto. Dal 16 al 21 settembre ne vedremo di cotte e crude con il triangolo d’amore tra Elsa, Alvaro e Isaac. Tutto ciò finirà per far sorridere la perfida Antolina la quale si compiacerà dell’avanzamento del suo piano.

Anticipazioni Il Segreto fino al 21 settembre 2019

Il piano di fuga di Maria e Roberto andrà avanti senza freni. I due saranno ad un passo dal fuggire per sempre da Puente Viejo, ma mentre si staranno per imbarcare per raggiungere la lontanissima Cuba, accadrà qualcosa di inaspettato che stravolgerà tutti i loro piani. Maria ritornerà alla casona e apprenderà che Roberto ha mediato un accordo con Francisca. Quest’ultima prometterà di lasciar in pace la Castaneda e il cubano, però, in cambio non dovranno lasciare il paese. Questo accordo non piacerà a Fernando Mesia.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta interrogata

Durante la settimana vedremo il sergente Cifuentas nutrire dei forti sospettai su Don Berengario e Carmelo. L’uomo di legge si dirà convinto che i due uomini non siano stati del tutto sinceri sulla faccenda dei Molero.

In seguito, Cifuentas si recherà a casa di Julieta per interrogarla e questa faccenda finirà per turbare la donna.

Isaac non riuscirà a reggere l’invadenza di Antolina. Quest’ultima avrà di che gioire visto che riuscirà a convincere Alvaro a chiedere la mano alla sua acerrima rivale d’amore.

Elsa accetta di sposare Alvaro

Elsa farà un passo avanti verso Alvaro e comincerà a pensare di costruire un futuro con il dottore, ma quando l’uomo le chiederà di sposarlo la Laguna si prenderà del tempo per pensarci.

Dopo aver appreso il romantico significato dell’anello datole da Alvaro (lui le dirà che il gioiello apparteneva ai suoi cari nonni), Elsa si emozionerà e accetterà di convolare a nozze con l’uomo. Quando Isaac apprenderà che la sua ex promessa sposa presto diventerà la moglie di un altro uomo, si imbufalirà moltissimo.