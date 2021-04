Il sapore delle margherite 2 su Netflix: trama e cast della serie tv

Il sapore della margherite 2, secondo capitolo della serie spagnola pubblicata su Netflix, arriva il 2 aprile per raccontare una nuova indagine per l’agente interpretata da María Mera. Ambientata in Galizia e recitata in lingua galiziana (parlata proprio in questa regione spagnola), la serie si compone di sei episodi dalla durata di 70 minuti ciascuno, come un mini film. Nel 2019 ha ricevuto il premio per la miglior serie televisiva ai XVII Mestre Mateo Awards de la Academia Galega do Audiovisual (AGA). Il regista degli episodi è Álex Sampayo, che sostituisce Miguel Conde dietro la macchina da presa. Il debutto della seconda stagione è fissato per il 2 aprile sulla piattaforma Netflix.

Il sapore delle margherite 2: la trama della serie tv

Nella prima stagione abbiamo conosciuto Rosa Vargas, un’agente esordiente della Guardia Civile che arriva nella città galiziana di Muriás per affrontare il suo primo caso, in cui deve indagare sulla scomparsa di una giovane donna di nome Marta Labrada, scomparsa in circostanze molto strane. Sebbene tutto indichi che Marta abbia lasciato la città da sola, Rosa va oltre e scopre un oscuro segreto che circonda la piccola città di Muriás, dove apparentemente non succede mai nulla.

Nella seconda stagione, troviamo l’agente Eva Mayo alle prese con un nuovo caso relativo al “killer delle margherite”, che la condurrà nel giro della prostituzione minorile. Durante le indagini è affiancata dall’agente di polizia Raúl Salgado, ispettore della Policía Nacional.

Il sapore delle margherite 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della seconda stagione ritroviamo María Mera non più nei panni dell’agente Rosa Vargas ma in quelli del personaggio di Eva Mayo. Al suo fianco, Santi Prego nel ruolo di Raúl Salgado; David Seijo interpreta il vice ispettore Miranda; Noelia Castaño è la giornalista investigativa Laura Nogueira. Inoltre: Carlos Villarino interpreta Mantilla e Sara Sanz veste i panni di Rebeca Seoane.

Completano il cast Toni Salgado che interpreta Mauro Seoane; Miquel Insua è Alberte Figueroa; Denis Gómez è Bernabé; Lucia Álvarez è Luisa; Jimmy Núñez interpreta Brais; Paloma Saavedra è Marta Labrada; Fran Paredes è Miguel; e Alejandro Martínez nel ruolo di Muñiz.