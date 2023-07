Mercoledì 12 Luglio in prima serata su Rai Uno (inizio ore 21.25 circa) va in onda un film commedia incentrato sulla forza di volontà e la riscossa, Il sapore del successo. La pellicola di John Wells, datata 2015, ha per protagonisti due attori molto popolari, Bradley Cooper e Sienna Miller. Di seguito vi sveliamo la trama, il cast e alcune curiosità.

Il sapore del successo: la trama in breve e il cast

Dopo anni di vita disordinata, trascorsa tra facili avventure e droghe, un talentuoso chef stellato decide di cambiare radicalmente la sua esistenza. Così lascia la Louisiana e si trasferisce a Londra, dove cerca di guadagnarsi l’ambita terza stella Michelin.

Per quanto riguarda il cast, accanto a Bradley Cooper e Sienna Miller, troviamo anche Omar Sy, Daniel Brühl, Alicia Vikander, Sam Keeley, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James, Matthew Rhys e il nostro Riccardo Scamarcio.

Alcune curiosità sul film

Il sapore del successo è una commedia sentimentale con venature drammatiche diretta da John Wells nel 2015. La critica ha accolto la pellicola in maniera piuttosto tiepida e, in effetti, non la si può giudicare un capolavoro, tuttavia è godibile e per una serata d’estate davanti alla tv, se non si ha voglia di impegnarsi troppo, va più che bene.

Di seguito vi sveliamo alcune curiosità che la riguardano: