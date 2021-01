Sex and the City, l’iconica serie tv degli anni ’90 sta per tornare con un sequel di dieci episodi dove le protagoniste storiche ci racconteranno le loro avventure nella caotica e bellissima New York. Da anni le fans sognano un ritorno della serie tv HBO e ora il sequel è già in lavorazione. Le protagoniste, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis riprenderanno i loro personaggi di “Sex and the City ”, ossia Carrie, Miranda e Charlotte. Il sequel si chiamerà “And just like that”. Unica assente del cast originale è Kim Cattrall nel ruolo di Samantha.

Sex and the City, sta per tornare: in lavorazione un sequel di 10 episodi

Il sequel tanto atteso della serie tv si chiamerà “And just like that…” sarà sempre prodotta da HBO Max e vedrà al centro degli episodi le avventure di Carrie, Miranda e Charlotte. La location scelta è naturalmente sempre la città di New York ma non sarà presente l’attrice Kim Cattrall che prestava il volto a Samantha, la mangiatrice di uomini.

Cosa succederà alle nostre protagoniste? Cosa ci dovremo aspettare dai nuovi episodi?

La serie tv che ha avuto un enorme successo con un eco internazionale incredibile, è basata sul romanzo omonimo di Candace Bushnell. Ambientata a New York, la serie racconta la vita sentimentale e sessuale di quattro amiche, tre delle quali intorno ai 35 anni ed una, Samantha, intorno ai 40. In questo sequel l’attrice che interpreta Samantha non sarà presente, per cui anche il personaggio non ci sarà.

A distanza di anni dalla chiusura del set, si riapre per un sequel di 10 episodi dove ci sarà una grande assente. La PR Samantha, a cui presta il volto l’attrice Kim Cattrall che non prenderà parte al progetto dopo anni di continui litigi con le colleghe.

And just like that… Sara Jessica Parker, ufficializza il ritorno di Sex and The City, con un post su Instagram

L’annuncio del sequel di Sex and The City, che si chiamerà And just like that… è stato ufficializzato dalla protagonista, Sarah Jessica Parker attraverso un post su Instagram, con un mini video di un’affollata New York e lo schermo di un computer, dove viene digitalizzato il titolo del sequel, “And just like that..”, seguito poi dalla frase “The story continues…”.

Torna il sequel di Sex and the City, le riprese inizieranno a New York in primavera

Dopo le sei stagioni di Sex and The City in onda sulla HBO dal 1998 al 2004 e due film sul grande schermo, le 4 amiche più intraprendenti e spregiudicate di Manhattan ritornano a girare in primavera, per un sequel che si intitola And just like that…

Inutile dire che i fan sono già in visibilio per la gioia!! Unica nota stonata, l’assenza dal progetto di Samantha, la più spregiudicata e spudorata del gruppo che non sarà presente nel sequel. L’attrice, Kim Cattrall aveva già dichiarato in passato di volersi lasciare alle spalle il personaggio di Samantha.

Le tre protagoniste dunque, alla soglia dei cinquant’anni, faranno un bilancio della loro vita e della loro storia, tra carriera, affetti e vita privata.

Sex and The City, Kim Cattrall rompe il silenzio sulla sua assenza nel sequel

Si dice da anni che l’attrice, Kim Cattrall, non abbia mai avuto un buon rapporto con le colleghe, in modo particolare con Sarah Jessica Parker che ha definito più volte in alcune interviste, Ipocrita e crudele.

Ma la Parker ha respinto tutto al mittente asserendo, in risposta ad alcuni fans che le hanno chiesto della collega: “No, non è vero che la odio. Non l’ho mai detto. Samantha, semplicemente, non farà parte di questa storia. Ma farà sempre parte di noi. Non importa chi siamo o cosa facciamo”.

La Cattrall però ha rotto il silenzio sulla questione, anche se non direttamente: su Twitter ha messo un like ad un commento di un suo fan che diceva: “Io adoro in modo assoluto Sex and The City. Ma mentre sono triste sapendo che Samantha non tornerà, mi congratulo del fatto che tu abbia scelto cosa è bene per te, e credo che questo sia un grande esempio di chi mette sé stesso al primo posto. Ben fatto Kim Cattrall”.

Quindi, tacitamente l’attrice ha confermato di non volere tornare sul set per problematiche già esistenti con le colleghe o forse, anche perchè il personaggio di Samantha le sta stretto.