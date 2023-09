Martedì 19 Settembre su Tv8 alle 13.45 va in onda Il ritorno di Amy, un tv movie di genere drammatico/thriller che ha tutte le carte in regola per suscitare la curiosità dello spettatore e tenerlo incollato allo schermo fino alla fine.

La pellicola, diretta da Rob Roberts nel 2021, ha per tema l’ossessione amorosa che porta alla follia e, spesso, all’omicidio. Nulla di originale penserete, ed è vero, ma si tratta di un trend che funziona quindi perché non utilizzarlo? Di seguito vi sveliamo trama, cast e curiosità sul film.

Il ritorno di Amy: la trama in breve e il cast

Amy McGraw, una giovane e brava wedding planner, torna nella propria città natale dopo molti anni di assenza. Il suo aspetto è talmente diverso dal passato che nessuno può riconoscerla. Giocando su questa certezza, la donna ordisce un piano per vendicarsi dell’ex fidanzato. L’uomo sta per sposarsi e ad organizzare la cerimonia di nozze sarà proprio lei. Solo che Amy ha in testa qualcosa di davvero diabolico. Consapevole di poter agire indisturbata dato che nessuno conosce la sua vera identità, intende fare di tutto per mandare a rotoli il matrimonio e riconquistare l’ex. Ovviamente, affinché ciò possa accadere, la futura sposa deve sparire…

Questo è il cast che dà vita alla pellicola: Anna Marie Dobbins, Andrea Hickey, Nathan Kehn, Ben Reed, Lisa Davis, Kevin Johnson, Iyan Evans e Chloe Paige Flowers.

Le curiosità sul film

Il ritorno di Amy è un tv movie di genere thriller diretto da Rob Roberts nel 2021. Ecco le principali curiosità sul suo conto: