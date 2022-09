Ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, sbarcano in Tv film che ci fanno letteralmente immergere nell’atmosfera natalizia. Basti pensare a pellicole come “Last Christmas” con protagonisti Emilia Clarke, Henry Golding ed Emma Thompson, oppure a film come “Mamma ho perso l’aereo”, che ogni anno torna a farci rivivere le atmosfere natalizie. Ecco, quelle atmosfere, non le scenografie dei film ma qualcosa del genere, è possibile viverle in un luogo incantato che ben presto aprirà nuovamente i battenti per il decimo anno consecutivo: “Il Regno di Babbo Natale”.

“Il Regno di Babbo Natale”

“Il Regno di Babbo Natale”, sorge sulle colline di Vetralla, in provincia di Viterbo. Un mondo magico, in cui emozioni e sentimenti si fondono al cospetto dello spirito del Natale. Sarà possibile entrare in questo luogo incantato a partire da venerdì 16 settembre, alle ore 16.00 (aperto poi tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19.39 fino al 6 gennaio).”Il Regno di Babbo Natale” non è semplicemente un luogo da visitare, ma un luogo da vivere. Dove l’atmosfera è piena di colori, di luci, di suoni. Ma soprattutto di grandi sentimenti.

Tutti amiamo il Natale e tutti amiamo vivere il Natale. Un viaggio al “Il Regno di Babbo Natale” significa vivere un’esperienza unica, che da 10 anni regala a chiunque abbia varcato la sua soglia, momenti indimenticabili. Un posto unico al mondo, che in più di 8000 mq, estende le sue attrazioni, le sue dimore, le sue galassie alla portata di chiunque decida di guardarsi dentro, e immergersi in un percorso che mai si dimenticherà.

Cosa c’è a “Il Regno di Babbo Natale”

All’interno del regno troverete il Bosco Incantato, dove i 100% Elfetti, instancabili aiutanti di Babbo Natale, lavorano per preparare i doni. La Casa di Babbo Natale, sapientemente sorvegliata dagli Schiaccianoci, in cui è possibile incontrare l’uomo più buono del mondo. Il Tunnel dei mille dolci, dove le luci effettuano giochi di colore straordinari, che conducono poi al Regno dei Ghiacci, con gli Orsi Polari e i Pinguini a fare da paggetti del Regno.

Un negozio con ogni sorta di decorazione, di oggettistica, di abbigliamento dedicati al Natale. Considerato, per le sue dimensioni, uno dei centri Natalizi più grandi d’Europa. All’esterno è presente il Victorian Village, con i suoi outlet, i suoi punti food tra bar e ristorante, dolciumi, prodotti tipici della Tuscia (l’area viterbese dove è collocato Il Regno di Babbo Natale), le giostre, la pista di pattinaggio e tanta animazione coi personaggi unici del Regno di Babbo Natale.

10 anni de “Il Regno di Babbo Natale”

Fin da quando era un piccolo chiosco che si è successivamente trasformato nel magico Regno di Babbo Natale, milioni di persone, in questi 10 anni di attività, partono da tutta Europa per partecipare a questo piccolo grande miracolo contemporaneo e portarsi a casa le più belle ed uniche decorazioni Natalizie da tutto il mondo. I visitatori saranno accolti da personaggi che sembrano usciti da un mondo incantato, a cominciare dai 100% Elfetti. E poi Rudy la Renna, Steve il Candy Cane, Henry lo Schiaccianoci, Lampo. Insomma un viaggio in quella fantasia che diventa realtà.

Il programma di eventi per il 10° anno di attività

Per questa edizione speciale del decennale del Regno di Babbo Natale. È prevista una parata proprio per scandire la data importante che il 2022 rappresenta, con una sfilata di tutti i personaggi. Non mancheranno spettacoli e musiche inedite, con un nuovo album di meravigliose canzoni natalizie realizzate appositamente per il Regno di Babbo Natale. Ci saranno inoltre: momenti culturali, giornate dedicate al food ed esibizione di tanti artisti che normalmente sfilano per la galassia del Regno. I weekend saranno dedicati alle tradizionali ricorrenze ed una grande serie di novità che sveliamo in anteprima qui: https://www.ilregnodibabbonatale.it/cosa-fare-nel-regno-di-babbo-natale-la-magia-degli-addobbi-natalizi

Le novità per il decennale

IL MAGICO E INCANTATO LIBRO DEL REGNO DI BABBO NATALE

Ma il pezzo forte, il vero fiore all’occhiello di questa annata è racchiusa in un volume dal titolo: OGNI GIORNO E’ NATALE. Un libro inedito che contiene la ricetta di come quattro bambini un po’ cresciuti (ma non troppo) abbiano realizzato il Regno di Babbo Natale. Giorgio Onorato Aquilani, autore di quest’opera, ci consente durante la lettura di capire fino in fondo la magia del Natale, che spesso si sottovaluta o si commercializza senza sapere (o capire) che è sicuramente una festa segnata in rosso, ma è soprattutto un’emozione che sta in fondo a tutti noi. Il libro sarà scaricabile gratuitamente attraverso un qrcode, presente in qualsiasi oggetto, decorazione, scontrino o immagine direttamente legata al Regno di Babbo Natale, oppure semplicemente seguendo questo link: https://www.ilregnodibabbonatale.it/ognigiornonatale.pdf

ELFIDEA – DOVE PUOI PERSONALIZZARE IL NATALE A MODO TUO

Una delle novità del 2022 è la linea Elfidea, la collezione di esclusive decorazioni regalo personalizzabili con il nome!!! Oltre ad una vasta serie di prodotti Natalizi con tutti i personaggi del Regno di Babbo Natale. Inoltre Mugs, Jumpers (maglioni Natalizi), Cappellini, Calzette, Puzzles, Peluches, Pins da Collezione, SnowGlobes, Fashion Wear e decorazioni da appendere. Elfidea è il brand che sorge dalla visione e dai valori del Regno di Babbo Natale che ogni anno ci coinvolge in riflessioni profonde, ricordandoci che il valore di un regalo sta nell’intenzione, nel significato e nel gesto d’amore di chi lo dona.