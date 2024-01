Cosa succederebbe se un giorno la natura si ribellasse al comportamento e, diciamolo pure, alla prepotenza dell’uomo? E’ proprio questo lo scenario che, con una buona dose di fantasia ovviamente, hanno cercato di immaginare gli sceneggiatori de Il quinto giorno, una nuova fiction tv in salsa thriller che non è azzardato né fuori luogo definire “ambientalista”. Tratta dall’omonimo romanzo di Frank Schatzing, vi diciamo qual è la trama, gli interpreti principali, quando e dove vederla.

Il quinto giorno: la trama e il cast

La ribellione della natura alle azioni (sbagliate) degli esseri umani è il tema al centro della trama de Il quinto giorno.

In diverse parti del mondo si verificano strani eventi. Alcune specie marine in particolare, cominciano a mostrarsi ostili nei confronti di uomini e donne. Fra le tante, una signora viene attaccata da una balena e uno chef muore subito dopo aver toccato il liquido prodotto da un’aragosta. Visti gli inquietanti fenomeni, alcuni studiosi cercano di capirne di più. Sembra che una forma di vita intelligente, testimone del comportamento altamente irrispettoso e distruttivo dell’uomo, abbia deciso di vendicarsi. Tocca agli scienziati fare in modo che ciò non avvenga, anche perché ad essere a rischio estinzione è l’umanità stessa.

Per quanto riguarda il cast, fra gli interpreti principali della serie troviamo, fra gli altri, Leonie Benesch, Joshua Odijck e Cécile de France.

Le location

Anche se Il quinto giorno contempla e mostra diversi posti in varie parti del mondo, la maggior parte delle location è stata interamente ricostruita in Italia. Questo perché le riprese sono state effettuate durante la pandemia da Covid-19. Qualche esempio: Trani diventa la Francia, Otranto la Norvegia, il Lazio il Perù, il Veneto il Canada e addirittura una piscina di Bruxelles il mare!

Quando e dove in tv

Il quinto giorno è una fiction di genere thriller/ambientalista sceneggiata e prodotta da Franck Doelger in 8 episodi al via da Mercoledì 10 Gennaio su Rai Due in prima serata (inizio ore 21.20 circa).