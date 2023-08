Mercoledì 16 Agosto alle 21.20 Canale 5 trasmette in prima visione tv assoluta un film bello e commovente interpretato da due mostri sacri di Hollywood, Il professore e il pazzo. Mel Gibson e Sean Penn danno vita ad una pellicola biografica che racconta una storia realmente accaduta nella seconda metà dell’800 e che merita di essere conosciuta. Di seguito vi diciamo qual è.

Il professore e il pazzo: la trama in breve

Siamo nel 1789. Incaricato di compilare il primo Oxford English Dictionary, lo stimato professor James Murray decide di farsi aiutare dall’ex collega William Chester. Quest’ultimo si trova in manicomio, dove è stato rinchiuso dopo che, a causa di una grave forma di paranoia, ha ucciso un passante.

La storia vera che ha ispirato il film

Il professore e il pazzo, film del 2019 diretto da Farhad Safinia, trae ispirazione da una storia realmente accaduta tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’80 del XIX secolo.

Nel 1857 il professor James Murray ricevette l’incarico di compilare il primo dizionario al mondo che racchiudesse tutte le parole della lingua inglese. Un compito immane, di enorme difficoltà, per il quale l’illustre studioso chiese l’aiuto della gente comune. Invitò ognuno infatti, ad inviare per posta il maggior numero di parole possibili. Tutto procedette per il meglio fino a quando la ricerca non giunse ad un punto morto. Proprio nel momento di maggiore difficoltà però, a Murray arrivò una lettera del collega William Chester Minor, ricoverato in manicomio per paranoia. Le parole suggerite dall’uomo si rivelarono talmente importanti, che i due cominciarono a vedersi regolarmente per redigere insieme l’imponente opera letteraria, instaurando fra loro un profondo legame di amicizia.

L’ottimo film del regista iraniano rende alla perfezione la personalità, il carattere e i sentimenti dei protagonisti attraverso una narrazione vivace e mai statica, che intende prima di ogni altra cosa far comprendere a chi guarda quanto la fatica di Murray e Chester sia stata fondamentale nel traghettarci nell’epoca moderna.