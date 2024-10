Il Principe di Roma con Marco Giallini: trama, cast e quando in tv

Il Principe di Roma arriva in chiaro in tv. La commedia, diretta da Edoardo Falcone, è una sorta di viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro. Vediamo insieme di cosa parla e quando andrà in onda.

Il Principe di Roma con Marco Giallini: di cosa parla e quando in tv

Dopo esser andata in onda su Sky e disponibile in streaming su Now, ‘Il Principe di Roma‘ arriva sulla Rai. La commedia, con protagonista Marco Giallini, sarà trasmessa mercoledì 9 ottobre 2024 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1.

Ma di cosa parla? Ambientata a Roma nel 1829, il protagonista è Bartolomeo Meo, interpretato dall’attore Giallini. Si tratta di un uomo di umili origini che è diventato ricco e avido e brama un titolo nobiliare. Per questo cerca di recuperare del denaro per proporsi come marito della figlia del Principe Accoramboni (Sergio Rubini). Ma quando la dote di cento scudi sembra essere pronta, il sottoposto che doveva portagli i soldi viene condannato a morte. Così Bartolomeo si rivolge ad una fattucchiera che evoca i morti e viene assalito in sogno da tre visioni/fantasmi che rappresentato il passato, il presente e il futuro. Si tratta di Beatrice Cenci (Denise Tantucci), Giordano Bruno (Filippo Timi) e papa Alessandro VI Borgia (Giuseppe Battiston) che portano il protagonista a fare i conti con la sua esistenza.

Cast e curiosità

‘Il Principe di Roma‘ è una produzione Lucky Red con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema ed è uscito nel 2022. Nel cast, oltre a Marco Giallini, ci sono Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo, con Andrea Sartoretti e con Giuseppe Battiston.

La commedia è liberamente ispirata al Canto di Natale di Charles Dickens. Le riprese si sono svolte ad Orvieto dove il centro storico è stato trasformato nella Roma dell’Ottocento. Un film per tutta la famiglia della durata di 92 minuti.