Chiude i battenti Il Patriarca, fiction di Canale 5 interpretata da un cast tutto italiano composto da volti noti ed apprezzati dal pubblico, ovvero Claudio Amendola, Antonia Liskova, Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio. L’appuntamento con il gran finale, in cui troveranno una soluzione le complesse dinamiche che hanno tenuto tanti spettatori incollati al piccolo schermo nelle ultime settimane, è per stasera Venerdì 19 Maggio in prima serata, naturalmente sempre su Canale 5. E voi siete pronti a vedere come finirà questa storia intricata e appassionata? Allora leggete le anticipazioni che trovate di seguito.

Il Patriarca stasera trama ultima puntata su Canale 5, episodi 11 e 12

Come sempre andranno in onda, in un’unica grande puntata, due episodi della serie, in questo caso 11 e 12, quelli conclusivi. Le nozze di Mario e Nina finiscono i maniera inattesa e le conseguenze, come prevedibile, non si fanno attendere. A rimetterci maggiormente è Nemo, che Freddy sottopone ad un terribile ricatto.

La situazione è davvero difficile e a questo punto all’uomo non resta che chiedere e poi accettare l’aiuto di Monica. Lara si trova anch’essa di fronte ad un bivio: mettere da parte i propri principi per aiutare il padre oppure no? Intanto Monterosso ha ancora una chance da giocarsi per fare giustizia a Levante.

Dove e come vedere la fiction in streaming

Come sapete Mediaset mette a disposizione degli utenti Mediaset Infinity, una piattaforma completamente gratuita che permette di vedere e rivedere i propri programmi preferiti quando si desidera o se ne ha l’opportunità. Ovviamente questo vale anche per Il Patriarca.

Per usufruire dei servizi offerti dalla Pay TV, ci si può collegare con il PC oppure con lo smartphone e il tablet, purché collegati a internet. I film e le serie tv possono essere viste mentre sono in onda oppure scaricate e guardate in un secondo momento, quando se ne ha la possibilità.