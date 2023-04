Venerdì 14 aprile è andato in onda Il Patriarca, la nuova fiction di Canale 5 che ha come protagonista Claudia Amendola. La serie racconta le vicende di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore che fa fortuna anche grazie al traffico di droga. L’uomo però scopre di soffrire di Alzheimer e deve scegliere a chi dei suoi tre figli lasciare il suo impero.

La serie il Patriarca non ha un trama originale, è infatti il remake di Vivir sin permiso (Vivere senza Permesso) attualmente su Netflix. Ma di cosa parla la fiction spagnola? Scopriamolo insieme, tra anticipazioni e spoiler.

Il Patriarca è il remake di Vivir sin permiso: serie spagnola ambientata a Galizia

La serie spagnola Vivir sin permiso è stata prodotta per Mediaset España e dura due stagioni di 13 e 10 episodi. È stata interamente girata in Galizia e riprende un racconto dello scrittore Manuel Rivas sul traffico di droga. La prima puntata è andata in onda il 24 settembre del 2018 su ben cinque canali: Telecinco, Factoría de Ficción, Energy, Divinity e Be Mad. Da febbraio 2019 la prima stagione è presente in Italia su Netflix, la seconda invece è uscita il 31 gennaio del 2019.

Al centro della trama ci sono le avventure di Nemesio, Nemo, Bandeira. L’uomo è un imprenditore di successo al quale viene diagnosticato l’Alzheimer. A chi andrà la sua eredità? Si accende quindi una guerra, sia in famiglia (tra i suoi tre figli e chi li circondano) e tra i suoi avversari sul mercato della droga (il celebre boss Tigre).

Vivir sin permiso: di cosa parlano i primi due episodi

Sulla piattaforma di streaming Netflix è possibile trovare una breve descrizione di ogni episodio. La prima stagione della versione spagnola dura 13 episodi di una settantina di minuti l’una, mentre la versione italiana conta sei puntate divise in 12 episodi.

Vediamo nel dettaglio di cosa parla la serie spagnola Vivir sin permiso da cui è tratto il remake de Il Patriarca:

Episodio 1: Una malattia spinge il ricco armatore Nemo a fare progetti che sconvolgeranno i suoi cari. L’operaia Lara lotta per esaudire le ultime volontà della madre in coma.

Episodio 2: Nemo cerca di coprire le proprie tracce dopo il ritrovamento di un cadavere e di un container della Open Sea. Per conquistare Nina, Mario commette una crudeltà.

Su Canale 5 invece abbiamo visto come Nemo scopra la malattia (che tiene nascosta alla famiglia) e decida di affidare la sua eredità a uno dei tre figli: Lara, Nina e Carlo.

Lara non ha un buon rapporto con il padre e lotta con lui per staccare la spina a sua mamma, in coma da anni. A lei si avvicinerà il nuovo contabile Malcom. Nina invece ha velleità di artista e apre una galleria d’arte. L’avvocato Mario, su suggerimento della compagna Elisa, prova a conquistarla con l’obiettivo di farsi sposare e avere così l’impero di Nemo. Mentre l’altro figlio Carlo lotta per disintossicarsi dalla droga e ha una storia con Alessandro.

Il padre di Alessandro, un poliziotto legato in affari a Nemo, verrà ucciso proprio dall’imprenditore ma la scena viene ripresa da un drone di un bambino.

Spoiler: gli altri episodi della serie spagnola

Il Patriarca è quindi il remake della serie Vivir sin permiso che prosegue tra intrighi familiari e lotte per il potere.

Episodio 3: Lara è obbligata a lavorare per Tigre. Alla galleria d’arte, Nina finisce sotto attacco. Per assicurarsi un contratto, Carlos deve convincere una giovane ereditiera.

Episodio 4: Nemo dà una lezione a Tigre. Un giornalista pianta il seme del dubbio in Alejandro. Mario propone un piano ardito alla moglie e spinge Carlos verso l’insuccesso.

Episodio 5: Mario si sente minacciato da un nuovo rivale. Alejandro chiede a Carlos di dare una svolta alla sua vita. Elisa riceve una notizia dal medico. Monterroso reagisce.

Episodio 6: Elisa lancia il suo piano per entrare in politica. Monterroso sigla un’improbabile alleanza. Malcolm trova una prova fondamentale. Il segreto di Nemo è svelato.

Episodio 7: Chon indice una riunione di famiglia. Lara riceve delle fotografie scioccanti. Tigre sospetta della propria fidanzata. Carlos trova degli indizi che incriminano il padre.

Episodio 8: Dopo l’incidente Nemo lancia una caccia all’uomo. Monterroso ottiene i video della scena del crimine e organizza una conferenza stampa. Nina fa un annuncio a sorpresa.

Episodio 9: Mario parla con un giudice della dichiarazione d’incapacità. Nemo scopre che i telefoni sono intercettati e invita Lara a una festa di famiglia. Alejandro è sotto tiro.

Episodio 10: Nemo scava nella vita di Malcolm, ora scomparso. Carlos scopre un segreto grazie alla persona con cui ha avuto un rapporto occasionale. Chon chiede aiuto alla sorella.

Episodio 11: Alle nozze arriva il figliastro di Berta. Nemo dà a Mario un accordo prematrimoniale. Tigre si prepara alla vendetta. La polizia svela a Lara la vera identità di Malcom.

Episodio 12: Mario prepara un piano che coinvolge Carlos. La madre di Tigre si accorda con Nemo. A causa di un dolore al petto, Elisa va al pronto soccorso. Malcolm riesce a fuggire.

Episodio 13: Nemo ripensa al tradimento di un vecchio amico. Nina ha uno shock quando la polizia perquisisce l’ufficio del padre. Freddy cade in trappola. Elisa va dal ginecologo.

La seconda stagione si apre con la bancarotta della società di Nemo che è costretto a cederla scatenando una guerra tra i messicani Arteaga e gli abitanti di Oeste.