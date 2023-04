Sta per prendere il via Il Patriarca, una delle novità di Canale 5 per la primavera 2023. La fiction, che nei panni del protagonista vede Claudio Amendola, è il remake della spagnola Vivere senza permesso, trasmessa dal 2018 al 2020 su Telecinco (la Mediaset iberica). Di seguito vi diciamo trama, anticipazioni, cast e date di una serie televisiva che sembra avere tutte le carte in regola per tenere incollato allo schermo un gran numero di spettatori.

Il Patriarca, serie TV: la trama

Il protagonista della serie è un imprenditore e narcotrafficante abile sia negli affari legali che in quelli illegali, Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola. L’uomo, a capo dell’azienda Deep Sea, una delle più floride della Puglia, è affetto da Alzheimer, malattia che diventa sempre più difficile da gestire.

Prima che sia troppo tardi, Nemo cerca qualcuno in grado di prendere il suo posto. Appurata l’inadeguatezza del figlio Carlo, dà vita ad una lotta di potere all’ultimo sangue nell’ambito della sua stessa famiglia.

Il cast de’ Il Patriarca

Nel cast de Il Patriarca troviamo diversi volti conosciuti della fiction italiana.

Oltre a Claudio Amendola segnaliamo la presenza di Antonia Liskova (Serena Bandera), Neva Leoni (Lara), Michele De Virgilio (Marco Ferro), Giulia Bevilacqua (Elisa), Carmine Buschini (Carlo Bandera, figlio di Nemo) e Raniero Monaco di Lapio (Mario Rizzi).

Location della serie tv

La serie tv è stata girata fra il 2021 e il 2022 in due regioni italiane, il Lazio e la Puglia. I luoghi che compaiono di più sono Roma, Monopoli, Bari e diversi centri vicini al bel capoluogo pugliese.

Quando va in onda e dove vederla

La prima puntata de Il Patriarca è prevista per il prossimo 14 Aprile alle 21.30 circa su Canale 5. In tutto sono 12 episodi della durata di 50 minuti ciascuno, che verranno trasmessi sempre in prima serata.

La fiction si più vedere anche in streaming sulla piattaforma completamente gratuita di Mediaset Infinity.