La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Tancredi, che farà un gesto che permetterà a Marcello di mettersi al sicuro e di avere la certezza che la sua relazione con Adelaide non subirà scossoni a causa della sua avventura con Rosa. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 6 al 10 ottobre sul primo canale Rai.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tancredi consegna le foto a Marcello
Tancredi si presenta da Marcello, consegnandogli le foto compromettenti che lo ritraggono con Rosa, evitando così che possano cadere nelle mani di Adelaide.
Nel frattempo, dopo l’improvvisa cancellazione dell’intervista con Margherita Hack, la redazione del Paradiso Donna è alla ricerca di una nuova figura femminile da proporre per il programma.
Enrico, sempre più risoluto, comunica a Di Meo di non poter accettare il patto proposto, consapevole che questa scelta potrebbe segnare la fine della sua carriera come chirurgo.
Marcello fa una proposta ad Adelaide nelle prossime puntate Il Paradiso 10
Durante una manifestazione pacifista, Mimmo interviene per fermare un giovane che afferma di essere parente di Delia.
Marcello, intanto, trova un raffinato attico nel cuore di Milano e propone alla contessa di abbandonare Villa Guarnieri. Questo gesto rappresenta un simbolico tentativo di voltare pagina. La proposta di una nuova vita insieme destabilizza Adelaide, la quale decide di confrontarsi con Marta e Odile per ricevere consigli.
News Il Paradiso delle Signore
All’interno del Paradiso, la redazione è divisa sull’offerta di aiuto di Tancredi, considerata utile per recuperare l’intervista con la Hack.
Elvira e Salvatore annunciano di voler lasciare Milano, anticipando il trasferimento in Liguria.
L’arrivo di Johnny – cugino di Delia – suscita entusiasmo tra i presenti, tranne che in Irene, che tuttavia sembra attratta da lui più di quanto voglia ammettere.
Spoiler Il Paradiso: Enrico fa un passo indietro
Dopo vari ripensamenti, Enrico decide di tornare sui suoi passi, chiudendo l’accordo con Di Meo e riprendendo servizio.
Adelaide manifesta segni di apertura verso la proposta di Marcello, annunciando in famiglia di voler visitare l’attico, generando sorpresa in Umberto e turbamento in Odile, preoccupata per un cambiamento così radicale.
Un imprevisto per Salvo potrebbe rappresentare un’occasione per Ciro, interessato ad acquisire le quote della caffetteria, ma tutto sarà legato al buon esito di un prestito che Puglisi dovrà chiedere alla sua banca per portare a termine la trattativa.
Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?
Nel corso dell’intervista finale con Margherita Hack, viene esteso un invito a cena rivolto a Rosa e Tancredi, il che consente loro di trascorrere del tempo insieme. Successivamente, la rinomata astrofisica invita le veneri all’Osservatorio di Brera per osservare un’eclissi lunare. Caterina dovrà, però, convincere suo padre a lasciarla partecipare.
Ispirato dall’eclissi, Ettore presenta a Umberto una nuova idea per la GMM, destinata a sorprendere anche Odile.