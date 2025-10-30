La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo la contessa Adelaide, che inizierà a meditare vendetta dopo aver scoperto la relazione tra Marcello e Rosa. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 3 al 7 novembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide pronta a vendicarsi

Adelaide è furibonda dopo aver scoperto la relazione tra il suo ex Marcello e Rosa. Umberto tenta invano di calmarla, ma lei non sembra disposta a lasciarla passare liscia ai due ed escogita un piano per vendicarsi.

La contessa chiede a Roberto di licenziare sia Marcello che Rosa, affermando che l’atmosfera al Paradiso si è fatta ormai troppo tesa e nessuno riesce più a lavorare serenamente. Le mosse della contessa preoccupano Marcello, che sa bene che la donna non si fermerà fino a quando non avrà ottenuto la sua vendetta.

Decide così di presentare le sue dimissioni, chiedendo a Roberto di lasciare Rosa al suo posto. La contessa però intende cacciare via anche lei, e capisce di aver bisogno dell’aiuto di Umberto.

Odile nel frattempo, saputo dalla madre tutti i dettagli della storia tra Marcello e Rosa, decide di affrontare quest’ultima.

Arriva la notizia dell’alluvione di Firenze nelle prossime puntate Il Paradiso 10

È il 4 novembre 1966 e la radio diffonde la notizia dell’alluvione che ha colpito Firenze. Il capoluogo toscano è completamente sommerso dall’acqua, e Roberto è impegnato nell’organizzare l’aiuto del Paradiso per le zone colpite quando si ritrova faccia a faccia con Mario.

La notizia dell’alluvione a Firenze colpisce Agata nel profondo, e la giovane vuol dare il suo contributo, mentre Mimmo racconta a Ciro di aver visto molti suoi colleghi partire per portare soccorso in Toscana. Agata parte sotto gli occhi commossi dei genitori.

In una giornata decisamente difficile per gli spostamenti a causa del maltempo, al Paradiso si presenta Barbara Musso, una giovane candidata al ruolo di venere. La giovane afferma di aver letto l’annuncio di Irene.

La giovane supera brillantemente la prova, ed entra a far parte del team di veneri del Paradiso.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Nel frattempo Enrico dice a Di Meo che la sua mano è finalmente guarita, e vuol metterla alla prova. Il risultato però, è un totale fallimento in sala operatoria, e a quel punto l’uomo decide di confessare tutto a Marta.