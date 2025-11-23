La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Marcello, che chiederà a Rosa di sposarlo. La donna accetterà e condividerà la sua gioia con Irene e Delia. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 24 al 28 novembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello a Rosa “vuoi sposarmi?”

Le tensioni tra Marcello e Rosa dovute all’interferenza di Tancredi sembrano ormai un ricordo, e Barbieri è pronto a convolare a nozze con la sua amata.

Quando Marcello chiede a Rosa di sposarlo, lei accetta con gioia. In seguito la donna condivide la sua felicità con le amiche Delia e Irene.

Subito dopo Rosa decide di trasferirsi a casa del fidanzato, e si prepara a iniziare una nuova vita al suo fianco. I due scelgono poi i testimoni di nozze.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 28 novembre

Una grande novità sta per giungere al Paradiso: l’arrivo di una star del calcio scuote tutti e sprona Roberto a trovare un modo per sfruttare al massimo questa opportunità.

La star in questione è l’allenatore dell’Inter Helenio Herrera, ed Enrico approfitta di questa occasione e organizza una partita di calcio in piazzetta con i ragazzi della casa-famiglia.

Caterina delusa nelle prossime puntate Il Paradiso 10

Fulvio viene informato dell’arrivo di Mario, e Agata suggerisce a Caterina un’idea per accoglierlo, ma qualcosa non va secondo i piani e una brutta sorpresa attende la giovane nei prossimi episodi IPDS.

Caterina – dopo essersi dedicata all’organizzazione di una cena di benvenuto per Mario – scopre che lui, a causa di un problema di lavoro, non potrà presenziare.

Agata la convince però a portare comunque avanti l’evento. Alla cena si presenta inavvertitamente anche Cesare.

News Il Paradiso delle Signore

Johnny, dopo aver brillantemente risolto un inconveniente all’atelier, ha un problema con il suo furgone: un guasto meccanico rischia di metterlo nei guai. Le Veneri si offrono di aiutarlo, ma il loro contributo sembra non essere sufficiente.

A quel punto Landi prende una decisione e gli propone un posto come magazziniere.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Umberto si trova ad assistere a una discussione tra Odile e Ettore sulla nuova campagna pubblicitaria, e intuisce che tra loro non c’è solo un rapporto professionale. In seguito tenta di far riflettere la figlia di Adelaide sull’offerta di Ettore, che vedrebbe bene il suo volto nella pubblicità della GMM.

Marina svela a Matteo che il loro film potrebbe approdare nelle sale statunitensi. Poco dopo la donna invita le Veneri alla festa al Circolo per la promozione della pellicola.