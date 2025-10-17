La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Adelaide e Marcello: la contessa apparirà elettrizzata in vista dell’imminente matrimonio, mentre Barbieri sarà spesso “assente”. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 20 al 24 ottobre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide felice, Marcello spesso “assente”

Mancano ormai solo pochi giorni al matrimonio e Adelaide, con grande entusiasmo, cerca di coinvolgere Marcello negli ultimi dettagli organizzativi. Tuttavia, lui è spesso assorto nei propri pensieri e appare distratto, pur facendo del suo meglio per non deludere le aspettative della contessa.

La situazione rischia di degenerare quando a Villa Guarnieri arriva Monsignor Giglio. Il parroco fa visita ai futuri sposi per benedirli e ricordare loro l’importanza e il valore profondo del matrimonio. Umberto però, non perde occasione per provocare Marcello, alimentando i suoi dubbi e le sue insicurezze.

News Il Paradiso delle Signore: Rosa incontra la moglie del suo aggressore?

Rosa, una volta dimessa dall’ospedale, fa ritorno al Paradiso e scopre che il suo aggressore, Rodolfo Sacchi, è stato arrestato. Ma il ricordo del bacio con Marcello le pesa ancora come un macigno sul cuore, lasciandola malinconica. Paola, moglie di Rodolfo e vittima anch’essa delle sue violenze, manifesta il desiderio di incontrare la

Odile si scontra con Umberto nelle prossime puntate Il Paradiso 10

Odile desidera fortemente che Greta entri a far parte della GMM, ma si scontra con la ferma opposizione di Umberto, che non smette di rivolgerle domande scomode.

La figlia di Adelaide propone a Greta il ruolo di stilista ufficiale della GMM, segno che il piano dei fratelli Marchesi sembra procedere secondo i loro intenti. Ettore e sua sorella sono entusiasti per la buona riuscita del loro progetto.

Spoiler Il Paradiso delle Signore

Marina Valli arriva al Paradiso per scegliere l’abito da sposa di Adelaide e si unisce a Matteo nella preparazione del musicarello. Johnny, dopo tante difficoltà, riesce finalmente a ottenere un impiego alla Caffetteria. Delia rischia di perdere la preziosa occasione di partecipare alla sfilata degli Ambrosini, a cui tiene moltissimo, ma Johnny riesce a risolvere la situazione.

Irene si trova a dover cercare una nuova Venere per sostituire Elvira, mentre la proposta di Marina di esibirsi alle nozze non viene accolta con particolare entusiasmo. Nel frattempo, Fulvio scopre una bugia di Caterina e Delia teme di aver ferito Gianlorenzo andando alla sfilata senza di lui.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Rosa chiede un confronto con Marcello e, dopo l’incontro, prende una decisione importante per il suo futuro. Fulvio, confuso su come gestire il rapporto con la figlia, si rivolge a Concetta per un consiglio, mentre Caterina si confida con le Veneri rivelando il segreto del suo amore. Ciro viene a sapere che Johnny dorme nel ballatoio e si arrabbia molto, ma Mimmo riesce a mediare e a riportare la calma.

Dopo aver raccontato a Matteo tutta la verità sulla notte dell’aggressione a Rosa, Marcello trova il coraggio di affrontare i propri dubbi e cerca di riconquistare la serenità vicino ad Adelaide. Fulvio, ancora scosso dalla scoperta dell’amore segreto di Caterina, si apre con Roberto che lo aiuta a superare le sue paure di padre. Infine, Delia e Botteri ritrovano la loro sintonia, mentre Umberto propone una tregua ad Adelaide. Ma proprio alla vigilia delle nozze, Marcello prende una decisione sofferta.