La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Mario, protagonista di una sorpresa davvero speciale per Caterina. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 15 al 19 dicembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mario chiede a Caterina di sposarlo

Cercando tra il corredo ricamato dalla madre, Caterina si imbatte in un nastro magnetico. La voce incisa racconta una fiaba, che viene scelta per la registrazione. L’evento viene però interrotto dall’arrivo di Mario.

Quest’ultimo ha infatti pensato a una sorpresa speciale per la giovane, approfittando proprio dello studio di registrazione allestito nel magazzino del Paradiso dove le Veneri stanno incidendo un disco di fiabe. Proprio quando è il turno di Caterina, Mario entra e si inginocchia davanti a lei. L’uomo le infila un anello al dito e le chiede se vuole diventare sua moglie.

Roberto deluso nei prossimi episodi Il Paradiso

Fulvio prende finalmente una decisione riguardo alla proposta di Mario. In seguito, confida a Roberto che Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo, vivendo però questo momento con una certa inquietudine.

Roberto da parte sua fa fatica a nascondere il dolore, ma decide comunque di non interferire più nella vita del suo ex amante. Per scrollarsi di dosso la delusione ci vuole un nuovo impegno, e l’occasione arriva presto. Dopo aver ascoltato il nastro trovato da Caterina, l’uomo ha l’ispirazione per una nuova iniziativa natalizia.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 19 dicembre

Adelaide decide di riammettere Marcello al Circolo, giustificando la sua decisione con l’intenzione di lasciarsi il passato alle spalle. Fa quindi recapitare all’ex una lettera di invito per la festa natalizia.

Poco dopo la contessa comunica che non intende partecipare alla festa al Circolo, poiché ha in programma di recarsi a St. Moritz con Italo. E mentre Matteo riceve un nuovo biglietto di Adelaide, e non riesce a scacciare la sensazione che vi siano nuovi guai in vista, a villa Guarnieri tutti sembrano sentire molto la mancanza della donna. Quello che accusa più degli altri la sua mancanza è Umberto.

Matteo e Marcello discutono del biglietto che quest’ultimo ha ricevuto, e mentre Portelli si dice convinto che si tratti di una trappola, Barbieri teme che la contessa possa di nuovo tentare di fare una sciocchezza e decide di raggiungerla a St. Moritz.

IPDS, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Agata confida a Mimma di voler partecipare al concorso per giovani restauratori.

Irene sembra ormai rassegnata a passare il Natale da sola, ma i suoi piani cambiano in fretta quando Cesare la invita a trascorrere la festa sulla neve.

Botteri deve affrontare una nuova emergenza, quando il figlio Theo arriva a Milano. L’arrivo del bambino lo coglie di sorpresa, soprattutto perché non ha molto tempo da dedicargli, ma il contributo di Delia e Concetta prima, e di Ciro poi, si rivelano utilissimi. Poter trascorrere un po’ di tempo con Puglisi in caffetteria, da al bambino modo di fare nuovi incontri e ricevere qualche sorpresa inaspettata.