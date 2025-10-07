Due eventi distinti (ma con un filo conduttore comune) saranno alla base di momenti di forte tensione, che coinvolgeranno Adelaide e Rosa nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore. Cosa accadrà alle due donne? Scopriamolo insieme.

Trame Il Paradiso delle Signore: Adelaide senza abito da sposa

Adelaide di Sant’Erasmo sarà particolarmente agitata nei prossimi episodi IPDS. I preparativi per il matrimonio con Marcello occuperanno i suoi pensieri, e – proprio come ogni futura sposa – temerà che qualcosa possa andare storto nel giorno più importante della sua vita.

L’agitazione giocherà un brutto scherzo alla contessa, che finirà per fare una sorta di “sogno premonitore“. La sensazione che quell’incubo sia segno di cattivo presagio troverà purtroppo conferma nei giorni successivi, quando la futura sposa scoprirà con orrore che il suo bellissimo abito da sposa è stato seriamente danneggiato.

Sebbene gli spoiler non lascino trapelare le cause che hanno portato al danneggiamento dell’abito nuziale (sono responsabili i fratelli Marchesi?), chiariscono che saranno proprio Ettore e Greta a correre ai ripari, e far tornare il sorriso sul volto della contessa. Gli stilisti della Galleria Milano Moda disegneranno in fretta un nuovo abito da sposa per Adelaide.

La contessa penserà di aver scongiurato il pericolo, ma qualcosa potrebbe ancora minare la sua serenità futura. Prima di tirare un sospiro di sollievo, scopriamo cosa sta accadendo su un altro fronte, dove troveremo Marcello intento ad aiutare Rosa. Proprio questa storyline potrebbe portare a risvolti imprevedibili.

Rosa aggredita nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore

Il ritorno di Rosa Camilli a Milano finirà per segnare la storia tra Marcello e Adelaide. Come? La donna – rientrata nel capoluogo milanese per un breve periodo per promuovere il suo nuovo romanzo – sarà convinta da Roberto Landi a prolungare la sua permanenza nel capoluogo lombardo.

Una sera Rosa sarà avvicinata da Rodolfo Sacchi, un individuo piuttosto losco. Gli “incontri” si ripeteranno e la seconda volta Rosa sarà salvata dal pronto intervento di Mimmo Burgio. Quando incontrerà Sacchi per la terza volta, sarà invece Marcello a salvarla. I ripetuti “incontri” con Sacchi faranno sprofondare Rosa in uno stato tale, che per lei si renderà necessario un ricovero in ospedale.

Intanto però Marcello penserà sempre più spesso alla sua amica (con la quale aveva anche avuto un flirt in passato). L’interesse di Barbieri per la donna non sfuggirà a Umberto, che vedrà in questa nuova situazione la possibilità di separare il rivale dalla contessa e riconquistare un posto speciale nel cuore di Adelaide.

Le pressioni di Guarnieri finiranno per sfiancare la contessa, che però non potrà fare a meno di chiedersi se Marcello le nasconda qualcosa. L’ombra di Rosa sembrerà aleggiare sulla loro relazione e – nonostante gli sforzi degli stilisti per “rimediare” all’abito nuziale di Adelaide – il matrimonio con Barbieri rischierà di saltare.