Le anticipazioni future de Il Paradiso delle Signore rivelano che la contessa di Sant’Erasmo farà finalmente ritorno a Villa Guarnieri. Per lei però i problemi non saranno finiti, tanto che sarà costretta a farsi visitare da Enrico Brancaccio.

Il ritorno di Adelaide a Milano, spoiler Il Paradiso delle signore daily

La lunga assenza di Adelaide, che era partita senza lasciare a nessuno un recapito, aveva preoccupato moltissimo i suoi cari. Nel corso delle settimane abbiamo assistito a un susseguirsi di false piste, che avevano portato Umberto più volte a Londra, e alla speranza (troppo spesso disillusa) di ottenere informazioni sulle condizioni di salute della contessa prima dalla sua cameriera e poi da Italo.

Fino a questo momento nessuno è riuscito a svelare quali siano le condizioni della contessa di Sant’Erasmo e dove si trovi, ma ben presto entrambi i quesiti saranno chiariti. Sarà infatti Adelaide stessa a ripresentarsi a villa Guarnieri e a chiedere un consulto a Enrico Brancaccio, e lo farà nel corso della puntata in onda su Rai Uno giovedì 27 marzo.

Preoccupazione per le condizioni di salute della contessa, trame IPDS

Se da un lato il ritorno di Adelaide farà tirare ai suoi cari un respiro di sollievo, dall’altro resterà alta la tensione per le sue condizioni di salute. Le cure sperimentali non avranno avuto alcun effetto e – al suo rientro a Milano – la contessa chiederà a Enrico Brancaccio di visitarla.

Il medico si concentrerà sulla diagnosi della malattia e del problema cardiaco della donna, mentre Marta si aprirà con sua zia, raccontandole la sua lovestory con il giovane dottore. Il racconto sentimentale della nipote però passerà in secondo piano, visto che Brancaccio avrà notizie tutt’altro che rassicuranti sulle condizioni di salute della contessa.

Tensione alle stelle nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore

Adelaide scoprirà che la situazione sarà tutt’altro che rosea, e occorrerà prendere un’importante decisione in fretta. Brancaccio le dirà che solo un intervento chirurgico potrà salvarle la vita. Il medico non potrà nasconderle i rischi dell’operazione, ma ribadirà che solo quest’ultima potrà dare alla contessa delle speranze.

Umberto a quel punto si opporrà, viste anche le condizioni di salute precarie della donna. Marcello intanto sarà divorato dai sensi di colpa per aver baciato Rosa in sua assenza. Barbieri saprà bene che – se Adelaide scoprisse che lo ha tradito – non lo perdonerebbe mai. Inoltre la sua rivelazione finirebbe per sconvolgere ancora di più Sant’Erasmo, rischiando di causarle un nuovo malore che potrebbe risultarle fatale.

Adelaide deciderà di fidarsi di Enrico? E Marcello sceglierà di tacere riguardo alla sua relazione con Rosa? Lo scopriremo insieme tra qualche giorno, quando gli spoiler ci porteranno ulteriori news IPDS.