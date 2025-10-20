Una trama avvincente si sta facendo strada nella soap Il Paradiso delle Signore. Negli episodi in onda dal 20 al 24 ottobre su Rai Uno assisteremo a una crisi profonda che investirà Marcello a poche ore dal fatidico sì. Un suo probabile ripensamento riguardo alle nozze con Adelaide potrebbe avere ripercussioni anche sulla contessa. La delusione la porterà a sparire di nuovo?

Il Paradiso delle signore, Marcello annulla le nozze?

Dopo aver lottato a lungo con Umberto per conquistare un posto speciale nel cuore di Adelaide, Marcello finirà per chiedersi se lei sia davvero la donna della sua vita. Quanto accaduto con Rosa ha lasciato in Barbieri un profondo turbamento, e sempre più spesso si ritroverà a pensare a lei.

Mentre Adelaide sarà intenta a organizzare le nozze, lui sarà spesso “assente”, assorto nei suoi pensieri che avranno un solo nome: Rosa Camilli!

Alla luce dei sentimenti che prova, non è affatto da escludere che Marcello possa decidere di annullare le nozze con la contessa Di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle signore: come potrebbe reagire Adelaide alla scelta di Marcello?

Se davvero Barbieri dovesse annullare il matrimonio, la reazione di Adelaide potrebbe essere sorprendente. La delusione per il rifiuto dell’amato – a pochi giorni dal sì – potrebbero scatenare in lei il desiderio di cercare rifugio lontano da tutto e da tutti.

Non sarebbe certo la prima volta che la contessa sparisce, senza lasciare traccia. Ricordiamo che già in passato aveva finito per far preoccupare i suoi cari, con una sparizione improvvisa che era coincisa – nella passata stagione – con i suoi problemi di salute.

Appare quindi evidente che Adelaide possa cedere facilmente al desiderio di isolarsi in presenza di problemi: reagirà così anche in questa circostanza? Oppure deciderà di restare e lottare per riconquistare il cuore dell’amato, o ancora sarà Marcello a lasciare Milano?

Quest’ultima ipotesi sembra farsi strada, e i rumors sembrano andare verso una fuga di Marcello e Rosa. Non possiamo escludere che Barbieri decida di dimettersi e scappare da Milano con Camilli.

Non ci resta che attendere qualche giorno, fino a quando gli spoiler non ci porteranno altre news su questa vicenda che promette di tenerci con il fiato sospeso e sconvolgere le trame future IPDS.