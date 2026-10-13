Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 19 al 23 ottobre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo i timori di Roberto sulla strategia proposta da Iacopo, e uno strano malessere che colpirà Marta. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 23 ottobre

Roberto teme che la scelta di Odile di adottare la strategia di Iacopo per il prêt-à-porter possa mettere a rischio il principio di sana competizione tra GMM e Paradiso. Intanto, Delia torna dalla luna di miele e si trova a dover gestire le difficoltà del suo corner, che ha perso clienti durante la sua assenza.

Tra Rebecca e Mimmo, la tensione accumulata sembra finalmente dissolversi, mentre a casa Puglisi regna il caos quando Ciro trova la lettera di Agata, nascosta da Mimmo, e reagisce con rabbia.

News IPDS: anticipazioni settimanali

Riccardo continua a litigare con Adelaide e Marta, che cercano di convincerlo a sistemare il rapporto con Nicoletta. Umberto, invece, gli offre il suo supporto, ignaro del fatto che il ragazzo sia tornato a dipendere dagli psicofarmaci. Dopo aver letto la lettera di Agata, Ciro compie una scelta impulsiva.

Lia, nel frattempo, desidera riabbracciare quanto prima suo padre e si consola con la promessa di Matteo, determinato ad aiutarla.

Odile mette in chiaro la sua posizione con Botteri sulla scelta del prêt-à-porter, mentre i Corsi temono che la ragazza possa confondere i sentimenti con gli impegni professionali. Per sostenere Delia nel rilancio del corner, le Veneri si attivano con nuove idee. Diana e Riccardo, intanto, scoprono un’intesa sorprendente, mentre Carla si affida a una persona di fiducia per far luce sul conto del giovane Guarnieri.

Cos’altro accade nelle prossime puntate IPDS?

Una chiamata di Ciro da Firenze scuote Concetta e lascia Mimmo abbattuto. Saranno però le parole di Johnny a dargli una nuova prospettiva e a incoraggiarlo a guardare avanti. Sul piano professionale, la lavorazione del rayon, considerato il tessuto del futuro, si dimostra più difficile del previsto. Nonostante le difficoltà, Iacopo e Odile restano determinati a portare avanti il progetto.

Rebecca prova a sfruttare l’incontro con Filippo Erba per favorire la riconciliazione tra Cesare e sua sorella Chiara, ma la serata prende una piega diversa da quella sperata. Nel frattempo, dopo aver risolto almeno in parte i problemi di Riccardo, Marta può partire per Roma più tranquilla, anche se il risentimento verso Adelaide persiste. La contessa decide allora di consegnarle una lettera per sua madre Margherita. La lettura del messaggio aiuta Marta a ritrovare un rapporto più disteso con la zia, ma poco dopo la giovane inizia a sentire strani malesseri.

Cesare racconta a Elisa le sue preoccupazioni per il complicato rapporto con Chiara. Nel frattempo, Botteri propone a Roberto un modello semplice e versatile per la nuova collezione, pensato per competere con GMM. Roberto, però, non è del tutto persuaso dalla tuta-chic ideata dallo stilista. Sarà Marcello a consigliargli di seguire il suo istinto. Odile, invece, presenta una proposta concreta per superare le difficoltà nella lavorazione del rayon.

Diana ascolta non vista la conversazione tra sua madre e Marco Borghi, e intuisce così il loro piano: scoprire informazioni sulla famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo. Riccardo, invece, ammette con Umberto di aver usato i soldi di Carla per pagare i debiti accumulati a Parigi e proteggere la famiglia.

Per aiutare il rilancio del corner di Delia, Matteo propone anche un incentivo extra da affiancare alle nuove acconciature.