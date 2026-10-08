Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 12 al 16 ottobre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo la famiglia Puglisi, con Concetta in difficoltà. I problemi della donna però, finiranno per far ritrovare al Paradiso il suo significato più vero, quello di una famiglia. Spazio anche ai progetti per risollevare la GMM, con due idee ad alto rischio. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 ottobre

Iacopo fa un ultimo tentativo per salvare la GMM, proponendo di orientarla verso un prêt-à-porter più popolare, anche se sa benissimo che – un tale orientamento – li porterebbe immancabilmente a un contrasto con il Paradiso. Questa decisione inoltre, finirebbe per compromettere anche il rapporto tra Odile e Matteo.

Nel frattempo Umberto prova sempre più il desiderio di rendere pubblica la paternità di Odile, ma la sua intenzione non trova d’accordo gli altri familiari.

Qualcun altro però, si rende conto di essersi lasciato sfugggire qualche parola di troppo: Riccardo – resosi conto di aver rivelato a Diana più di quanto avrebbe dovuto – le chiede di mantenere il massimo riserbo.

News IPDS: anticipazioni settimanali

Lia vuol ritrovare a ogni costo suo padre e, per riuscirci, non esita a chiedere aiuto a Matteo.

Intanto a casa Puglisi arriva una lettera di Agata, e Ciro decide di nasconderla senza parlarne con Concetta. Quest’ultima è costretta a confessare al marito di aver smarrito i proptotipi di Botteri. Le difficoltà di Concetta non sfuggono allo sguardo attento delle Veneri, che si uniscono e cercano di darle una mano in segreto. Quando Elisa scopre cosa stanno facendo le Veneri, decide di mettersi in gioco personalmente per risolvere la situazione. Il team riesce nel suo intento: gli abiti di Botteri sono in salvo, e il Paradiso ha ritrovato il suo significato più autentico quello di una famiglia vera.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate IPDS?

La guerra tra Adelaide e Carla è sul punto di esplodere: quali saranno le conseguenze? Intanto Marta decide di mettere da parte le incomprensioni con la contessa e chiederle una mano per aiutare Riccardo. Prima di intervenire però, la contessa vuole vederci chiaro: i problemi di Riccardo sono legati a una ricadurta nella droga? La donna è disposta ad aiutarlo, ma prima intende fare chiarezza sulla situazione.

Barbara nel frattempo è costretta a studiare nella Caffetteria, e riceve da Johnny una proposta che potrebbe aiutarla a trovare una sistemazione più consona alle sue attività.

Odile sembra aver trovato un’altra strada per salvare la GMM, anche se il suo progetto si rivela addirittura più rischioso di quello proposto da Iacopo.