Cambio di programma nel palinsesto del pomeriggio di Rai1: Il Paradiso delle Signore viene anticipato. Dal 5 settembre, infatti, tornano le repliche – per una settimana – della fine della sesta stagione, prima dell’inizio della nuova stagione – la settima – al via lunedì 12 settembre. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore, anticipa la messa in onda nel pomeriggio di Rai1, ma sono repliche

Il Paradiso delle Signore 7 come ampiamente detto, inizierà lunedì 12 settembre 2022. Tuttavia la scelta della Rai è quella di far iniziare la soap di Aurora tv con una settimana di anticipo, da lunedì 5 settembre, mandando in onda le repliche di fine stagione della scorsa edizione.

Dopo la pausa estiva il Paradiso delle Signore è pronto a tornare con molte novità e nuove dinamiche, ma prima del 12 settembre ci sarà una settimana di repliche in modo che il pubblico rinfreschi un po’ la memoria. Stop dunque alla soap spagnola, “Sei Sorelle” che ha tenuto compagnia al pubblico di Rai1 per tutta l’estate.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai1: dove eravamo rimasti?

L’amatissima soap riprenderà il 5 settembre nella fascia oraria consueta delle 15:55 fino alle 16:45. Andranno in onda infatti gli ultimi cinque episodi della scorsa stagione, mentre i nuovi episodi da lunedì 12 settembre.

Quindi rivedremo il rapporto conflittuale tra Gemma e Stefania, innamorate dello stesso uomo, Marco, che sceglie la Colombo. Gloria intuisce dai racconti di Irene che Gemma ricatta Stefania e così si costituisce spianando la strada alla figlia e alla sua felicità con Marco. Rivedremo anche tutti i preparativi del Matrimonio tra Salvatore e Anna che finalmente coronano il loro sogno d’amore. Marcello rincorre Ludovica pentendosi di averla lasciata cercando di riconquistarla, ma lei è già partita per la Grecia con il ricchissimo Ferdinando di Torrebruna.

E che dire del triangolo amoroso tra Umberto Guarnieri, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Flora Gentile Ravasi? Come ricorderete, il Commendatore sceglie la giovane Ravasi suscitando le ire funeste della Contessa, che avrà un ruolo sempre più centrale nella nuova stagione, la settima.

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 7 a partire da lunedì 12 settembre

Come vi abbiamo già ampiamente detto, tra le anticipazioni della settima stagione ci sarà la novità che la contessa Adelaide sarà socia del grande magazzino, avendo comprato le quote di Umberto. Adelaide paleserà fin da subito una sete di vendetta e uno spirito di rivalsa nei confronti di Flora Gentile che metterà in seria difficoltà Vittorio Conti costretto a placare gli animi tra le due donne che si contendono l’amore dello stesso uomo, Umberto. Come saprete, Flora è la stilista del Paradiso e Vittorio dovrà fare i conti con questa situazione tra le due donne che rischia di danneggiare l’immagine del Paradiso.

Adelaide, infatti userà tutto il suo potere affinché Flora venga licenziata dal grande magazzino. Un capriccio che creerà malcontento anche tra le Veneri. Poi anche molte novità per Vittorio che avrà a che fare anche con l’affascinante Matilde Frigerio, moglie di Tancredi di Sant’Erasmo. All’inizio i due saranno vicini per questioni professionali, ma la loro sintonia e il loro legame forse si trasformerà in qualcosa di più speciale. Un’amicizia che potrebbe andare oltre e trasformarsi in qualcosa di più intimo e intenso.

Insomma, i nuovi episodi de Il paradiso delle Signore hanno trame belle e avvincenti che terranno incollati allo schermo. Scommettiamo?

