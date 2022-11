Novità per quel che riguarda la soap pomeridiana dell’ammiraglia Rai: Il Paradiso delle Signore. La versione daily dell’amatissima serie tv con protagonista Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, subirà un cambio di programmazione: si fermerà per due settimane, dal 28 novembre al 9 dicembre 2022. Scopriamo il motivo del cambio di palinsesto.

Il Paradiso delle signore 7: la soap si ferma per due settimane in daytime, ritorna il 12 dicembre

Cambio di programmazione in Casa Rai, che coinvolge Il paradiso delle Signore soap prodotta da Aurora tv che tiene compagnia tutti i pomeriggi – dal lunedì al venerdì, alle 16.10 – al pubblico di Rai1. Come mai? Presto detto: tra il mese di novembre e le prime settimane di dicembre la Rai darà spazio ai Mondiali 2022 che si terranno in Qatar.

Il calendario delle partite della Coppa del Mondo in Qatar 2022

La Fifa ha confermato il calendario delle partite della Coppa del Mondo del 2022 in Qatar. Il torneo infatti, prenderà il via lunedì 21 novembre 2022 alle 11 italiane (13 secondo il fuso orario del Qatar) allo stadio Al Bayt. Le partite della fase a gironi, che durerà 12 giorni, saranno giocate in quattro fasce orarie: 11, 14, 17, 20. Gli orari della fase a eliminazione diretta saranno alle 16 e alle 20. Mentre, la finale si disputerà domenica 18 dicembre alle 16:00 allo stadio ‘Losail’, mentre il ‘Khalifa International Stadium’ ospiterà lo spareggio per il terzo posto il 17 dicembre.

Il Paradiso delle Signore sospeso per due settimane in daytime per dare spazio ai mondiali di calcio Qatar 2022

La soap di Rai1, dunque per circa due settimane non andrà in onda per dare spazio ai Mondiali di Calcio 2022. Nel dettaglio: la soap si ferma dal 28 novembre al 9 dicembre 2022.

Quando torna in onda il Paradiso delle Signore? La data

Dopo la sospensione nei giorni indicati, il Paradiso delle Signore tornerà nuovamente in onda lunedì 12 dicembre 2022 nel consueto slot orario che va dalle 16 circa alle 17. Per recuperare queste due settimane, la soap andrà in onda anche durante le vacanze di Natale. Difatti, ricorderete che l’anno scorso proprio durante il periodo natalizio la soap fu sospesa.

Il Paradiso delle Signore, campione di ascolti nel daytime pomeridiano di Rai1

Insomma, gli aficionados del Paradiso potranno godersi il periodo delle feste tornando ad ammirare i loro beniamini in tv ricordando che la soap di Rai1 è un vero successo in termini di ascolti. Lo share de il Paradiso infatti oscilla dal 19% al 22% e tieni incollati ogni pomeriggio migliaia di telespettatori.