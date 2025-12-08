La soap pomeridiana di Rai Uno Il Paradiso delle Signore oggi, lunedì 8 dicembre, non andrà in onda. Perché risulta sospesa e quando tornerà in TV?

Il Paradiso delle Signore sospesa, oggi 8 dicembre non va in onda

La rete di Stato, come ogni anno, ha deciso di sospendere la serie tv del pomeriggio per la festa dell’Immacolata Concezione. La decisione che arriva dai vertici Rai è legata al fatto che oggi, lunedì 8 dicembre, molti utenti vorranno trascorrere in famiglia la giornata di festa, mentre altri avranno approfittato del lungo ponte dell’Immacolata per concedersi una piccola vacanza prima delle feste di fine anno.

Per consentire a tutti i fans Il Paradiso di non perdere nessun episodio, Rai 1 ha quindi deciso di mettere in pausa la serie per un giorno.

IPDS, quando tornerà su Rai Uno?

I fans de Il Paradiso delle Signore possono stare tranquilli, e godersi questa giornata di festa in compagnia di amici e parenti. Già a partire da domani, martedì 9 dicembre, le vicende ambientate nel grande magazzino milanese torneranno a occupare il loro spazio nel palinsesto Rai.

Anche chi rimane a casa però, troverà ad attenderlo una programmazione molto ricca. Come ogni anno, il primo canale dedicherà ampio spazio a eventi e trasmissioni celebrative. In dettaglio questo pomeriggio vedremo uno speciale Tg1 dedicato all’omaggio di Papa Leone XIV alla Statua dell’Immacolata, che prenderà il via alle 15:40 (subito dopo il programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo) e ci terrà compagnia fino alle 16:30. Il timone passerà poi al Tg1 per un aggiornamento delle notizie, e alle 16:40 prenderà il via il programma di Alberto Matano “La vita in diretta”.

Come preannunciato la programmazione Rai di oggi sarà provvisoria, e dopo la giornata di festa tutti i programmi (compresa la serie tv Il Paradiso delle Signore) torneranno a occupare il loro consueto slot orario. La nuova puntata in onda domani della fiction si preannuncia ricca di tensione. Vedremo Odile costretta a fare i conti con un profondo senso di colpa, dopo ciò che ha fatto sua madre.

Umberto nel frattempo racconterà a Marcello quanto accaduto. L’atmosfera natalizia inizierà a farsi sentire, e in particolare Caterina potrà respirare un clima decisamente più distensivo dopo alcune buone notizie che le daranno il buonumore. La sconfitta alla Scala brucerà a Botteri, che però non sarà disposto a darsi per vinto e continuerà a competere con Ettore Marchesi. Anche Roberto si renderà conto che è arrivato il momento di confrontarsi con Mario (prima che sia troppo tardi).