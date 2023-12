Il Paradiso delle Signore salta l’appuntamento con i suoi fans nel giorno dell’Immacolata. Oggi – venerdì 8 dicembre 2023 – la soap non andrà in onda. Il palinsesto Rai 1 subisce delle modifiche nella festa dell’Immacolata, e a farne le spese è la messa in onda della serie italiana che ogni giorno appassiona una media di quasi due milioni di spettatori.

Il Paradiso delle Signore non va in onda, cosa ci sarà al suo posto?

Matilde, Tancredi e Vittorio – insieme a tutti gli altri personaggi de Il Paradiso – si prenderanno una pausa in occasione della festa dell’Immacolata. Il cambio palinsesto RaiUno prevede, al posto della soap, il collegamento con Roma nel quale assisteremo all’omaggio di Papa Francesco alla statua dell’Immacolata.

Lo speciale in diretta dalla Capitale inizierà alle 15.45 e ci terrà compagnia fino alle 16.20, quando Alberto Matano tornerà sul piccolo schermo con il consueto appuntamento del daytime pomeridiano con La Vita in Diretta.

Il Paradiso delle Signore si ferma l’8 dicembre

Nella festa dell’Immacolata previsto un cambio palinsesto della rete ammiraglia. Rai Uno non trasmetterà Il Paradiso delle signore. Delusione tra i tantissimi fans della soap, costretti a fare i conti con una settimana breve, visto che la messa in onda dell’ultima puntata settimanale è prevista per giovedì 7 dicembre.

Nel corso della puntata di ieri abbiamo assistito allo stupore di Irene – che solo dopo aver preso una decisione riguardo alla proposta di Flora – ha scoperto chi c’era realmente dietro quell’offerta. Anche Marcello è rimasto sorpreso quando è venuto a sapere che Vito intendeva fare la proposta a Maria, e non sapeva se riferirlo ad Armando. Matilde ha confessato a Flora la sua intenzione di partire per il Giappone, chiedendole di non dirlo a nessuno. Flora però non ha potuto trattenersi dall’informare Vittorio, che ha deciso di agire.

Per scoprire come si evolveranno le varie situazioni, cari amici lettori, dovremmo attendere lunedì 11 dicembre, quando la situazione tornerà alla normalità e su Rai Uno Il Paradiso delle Signore riprenderà la consueta messa in onda dalle 16.00 alle 16.55 circa, con cinque puntate settimanali.