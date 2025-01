Oggi – lunedì 6 gennaio – Il Paradiso delle Signore salta l’appuntamento con i fans. La soap di Rai Uno sospesa per l’Epifania, perché e quando tornerà in TV? Salta il consueto appuntamento delle 16:00 su Rai 1 con la soap opera italiana con Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Danilo D’Agostino.

Il Paradiso delle Signore sospeso oggi, i motivi

Dopo la pausa di Natale e lo stop di Capodanno, Il Paradiso delle Signore si prende oggi un altro giorno di vacanza. I fans della soap di Rai Uno che oggi pomeriggio alle 16:00 si collegheranno alla rete di Stato non troveranno ad attenderli i loro beniamini.

I vertici Rai – così come accaduto nelle festività passate – hanno voluto dar modo agli appassionati delle vicende del grande magazzino milanese di trascorrere anche questa giornata di festa con i propri cari e gli amici, senza perdersi neppure una puntata IPDS.

Il Paradiso delle Signore, quando torna in TV?

Quello di oggi sarà l’ultimo giorno di stop per questo periodo festivo, e la regolare messa in onda della soap riprenderà domani, martedì 7 gennaio. Questa sarà quindi l’ultima settimana che la serie tv di Rai Uno andrà in onda in forma ridotta, con quattro episodi anziché i consueti cinque.

Il Paradiso delle Signore non va in onda, cosa vedremo al suo posto?

Al suo posto sarà trasmessa una puntata extra-large del talk show La volta buona con Caterina Balivo, che prenderà il via alle 14:05 e ci terrà compagnia fino alle 16:50 circa.

Il palinsesto Rai 1 di oggi pomeriggio vedrà quindi un doppio appuntamento con il programma di Caterina Balivo, chiamato a fare gli straordinari.

Cosa vedremo nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore 9?

Nei prossimi episodi IPDS vedremo Irene costretta a fare i conti con problemi finanziari legati a dei debiti con il fisco. La capocommessa del Paradiso sarà particolarmente turbata e deciderà di parlarne con le sue amiche. Clara resterà turbata dal suo sfogo, e ne parlerà con Alfredo, che a sua volta deciderà di aiutare Irene.

Nel frattempo Enrico dovrà fare i conti con la partenza di sua figlia Irene, che dovrà tornare in collegio a Brescia. Per il magazziniere la separazione sarà particolarmente dolorosa.