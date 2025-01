Una amara sorpresa attende i fans Il Paradiso delle Signore che, come di consueto, oggi 1° gennaio 2025 si collegheranno su Rai Uno per seguire le vicende del grande magazzino milanese. La soap Rai non andrà in onda.

Il Paradiso delle Signore 9 sospeso a Capodanno

Per la giornata che apre ufficialmente il nuovo anno nel palinsesto Rai sono previsti alcuni cambiamenti. Tra le variazioni apportate in questo giorno di festa risulta anche quella che riguarda Il Paradiso delle Signore.

I fans della soap di Rai Uno con Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Danilo D’Agostino dovranno fare a meno – per un giorno – dei loro beniamini.

Il Paradiso non va in onda, cosa vedremo al suo posto?

Le variazioni nel palinsesto della rete ammiraglia Rai prevedono per oggi una puntata extra-large del talk show La volta buona con Caterina Balivo, che prenderà il via alle 14:05 e ci terrà compagnia fino alle 16:50 circa.

Nel palinsesto Rai di oggi non troverà spazio neppure l’appuntamento quotidiano con La vita in diretta condotto da Alberto Matano, sostituito da un film natalizio che terrà compagnia al pubblico Rai fino all’inizio de L’Eredità.

Il Paradiso delle Signore, quando tornerà in TV?

I fans della soap italiano potranno stare tranquilli, visto che lo stop Il Paradiso delle Signore riguarderà solo la giornata di oggi. A partire da domani 2 gennaio infatti, si tornerà alla normalità e potremmo ritrovare ad attenderci le vicende del grande magazzino milanese nel consueto slot pomeridiano.

Un nuovo stop è però previsto per lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando la soap si prenderà una nuova pausa dai telespettatori di Rai Uno.

Cosa vedremo nei prossimi episodi Il Paradiso?

Nelle ultime due puntate settimanali della soap vedremo Enrico “costretto” ad affrontare Anita, dopo che la bambina avrà assistito al bacio appassionato tra il padre e Marta Guarnieri. Il magazziniere a quel punto deciderà di rivelare la sua relazione e presenterà Marta come sua compagna.

Riflettori puntati anche su Elvira e Salvatore, che giungeranno al giorno del loro matrimonio, anche se proprio la giornata di festa finirà per rivelare loro alcune brutte sorprese. Il barista scoprirà infatti che il Circolo sarà inagibile e non potrà ospitare la festa nuziale. Per Salvo sarà un colpo duro, che lo costringerà a ricorrere all’aiuto di Marcello e Roberto. Riusciranno a trovare in extremis una soluzione alternativa, per non rovinare la festa a Elvira? Lo scopriremo nei prossimi episodi Il Paradiso.