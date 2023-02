La puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 13 febbraio 2023 non andrà in onda (sarà anticipata a sabato 11): come mai? Qual è il motivo? Seguiteci nella lettura e vi diremo il perché.

Il Paradiso delle Signore: puntata di lunedì 13 febbraio non in onda, anticipata a Sabato 11

La puntata di lunedì 13 febbraio de Il Paradiso delle Signore non andrà in onda, ma sarà anticipata a sabato 11 febbraio 2023. Come mai? Qual è il motivo? Semplice: bisogna dare spazio allo Speciale TG1 sulle Elezioni Regionali. Ecco svelato il motivo per cui l’amata sop opera di Rai 1 lunedì non è in onda. Ma per tutti gli aficionados della Soap, niente paura perché la puntata sarà anticipata a Sabato 11 febbraio alle ore 15.10.

Questa settimana, dunque la soap ambientata a Milano va in onda anche di sabato perché lunedì 13, al suo posto, ci sarà lo speciale del Tg1 sui risultati delle elezioni in Lazio e Lombardia. In primo piano, il rapporto tra Marcello interpretato da Pietro Masotti, che vuole diventare socio del Circolo, e Adelaide a cui presta il volto Vanessa Gravina.

Al Paradiso arriva la Festa degli innamorati: San Valentino

È la vigilia di San Valentino: le ragazze fanno il punto della loro situazione sentimentale. Ezio vuole organizzare una sorpresa a Veronica e Vito ha intenzione di fare a Maria un omaggio particolare. Cosa avranno in mente i due uomini per sorprendere le loro donne?

Il Paradiso delle Signore: eccezionalmente in onda al sabato pomeriggio e non in onda lunedì 13 febbraio

La programmazione de il Paradiso delle Signore riprende da martedì 14 febbraio fino a venerdì 17 con nuove e interessanti anticipazioni di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.